Sony представила игровую консоль PlayStation Classic

Компания Sony представила переизданную версию оригинальной игровой приставки PlayStation, увидевшей свет почти 25 лет назад. Модель PlayStation Classic представляет собой уменьшенную версию культовой консоли.





Эта мини-консоль приблизительно на 45% меньше оригинальной PlayStation. В комплекте идут два контроллера оригинального дизайна, и внешний вид упаковки максимально приближен к исходному.





Она будет поставляться в комплекте с 20 предварительно установленными классическими видеоиграми, в том числе знаменитыми Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 и Wild Arms. Все предварительно установленные игры будут воспроизводиться в оригинальном формате.

В США PlayStation Classic выйдет по цене 99,99 доллара, а в Европе — 99,99 евро. Продажи начнутся с 3 декабря 2018 года.