Call of Duty Black Ops 4 роняет разрешение до 1024x768 пикселей

Игра Call of Duty: Black Ops 4 была протестирована в бета-версии на всех консолях PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One и Xbox One X. Одно из самых ожидаемых новшеств игры — королевская битва под названием «Затмение» (Blackout) и издание Eurogamer проанализировал возможности движка игры в этом режиме.

Разработчики добиваются того, чтобы игра шла на 60 кадров/с. Это достаточно сложно, например, консоль Xbox One не выдаёт оптимальную плавность игры в PUBG. В «Затмении» могут участвовать до 100 бойцов на одной карте. Эта карта стала самой большой в истории Call of Duty.

Чтобы движок не нагружался слишком сильно, некоторые детали были упрощены по сравнению с другими режимами. Визуальные эффекты оказались, практически, одинаковыми на всех консолях. При этом главные отличия в качестве теней и разрешении. У самой слабой приставки, Xbox One, разрешение идёт в 1600 х 900 пикселей, но может падать до 1024 х 768 пикселей при попадании на участок с другими игроками. На Xbox One X обычно игра идёт на 2240 х 1800, иногда может повышаться до 3840 х 2160, а иногда — снижаться до 1792 х 1800.

На приставке PlayStation 4 игра идёт с разрешением 1920 х 1080 большую часть времени, при необходимости снижаясь до 960 х 1080. В PS4 Pro речь идёт о 3840 х 2160 максимально, 1920 х 1800 стандартно и 1440 х 1080 минимально.

Источник
Eurogamer
Теги
игра CALL OF DUTY Treyarch

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