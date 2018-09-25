Королевскую битву добавили в Doom 1994 года

Моддер под ником Bambamalicious решил осчастливить поклонников Doom и жанра «Королевская битва» одновременно. Он добавил этот сверхпопулярный в последнее время режим в классическую игру 1994 года — Doom 2.


Разработчик запустил небольшой тестовый сервер для мода Doom Royale (with Cheese). Сервер будет работать в следующие несколько недель и геймеры могут опробовать королевскую битву в Doom.

В королевской битве принимают участие 64 игрока и предусмотрен приз для последнего оставшегося в живых, есть разбросанные тут и там оружие, боеприпасы и бонусы. Карта создана а основе уровней первого эпизода Doom.

Инструкция по установке мода Doom Royale (with Cheese) доступна здесь, потребуется Zandronum 3.0 и копия doom2.wad.

Источник
DSOGaming
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