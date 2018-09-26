Valve объявила самые популярные геймпады в игровых компьютерах

Компания Valve раскрыла статистику сервиса цифровой дистрибуции Steam по игровым контроллерам, которые геймеры используют на компьютерах.


Как оказалось, у многих игроков Steam есть контроллер. С 2015 года более 30 миллионов игроков зарегистрировали хотя бы один контроллер, а более 15 миллионов — больше одного. С учётом аккаунтов с несколькими контроллерами и контроллеров, зарегистрированных на несколько аккаунтов, в Steam находится 60 миллионов пар «устройство—аккаунт».


Основная масса устройств — это консольные контроллеры, но оставшиеся 8% тоже представляют собой значительное число и насчитывают около 5 миллионов устройств. Это группа состоит из контроллеров Steam, геймпадов для ПК, контроллеров Nintendo и аркадных контроллеров, а также 783 дэнспадов.

Контроллеры Xbox стали однозначными лидерами. К Steam подключены около 40 миллионов контроллеров Xbox 360 и Xbox One, что составляет 64% всех контроллеров.

Контроллеры PlayStation 4 обычно не рассматриваются как игровые контроллеры для ПК, тем не менее, они подключены в количестве 12 миллионов, что составляет целых 20%. Контроллеры PlayStation 3 используются 4,1 пользователями, доля составляет 7%. 

Источник
Steam
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