Electronic Arts опять раздаёт бесплатный Premium Pass для Battlefield 1

Компания Electronic Arts продолжает готовится к запуску игры Battlefield V и проводит новую акцию. Она второй раз за сентябрь раздаёт бесплатный доступ Premium Pass для игры Battlefield 1.





Premium Pass даёт доступ ко всем картам, операциям, режимам, оружию и другому тематическому контенту во всех четырех тематических дополнениях — «Они не пройдут», «Во имя Царя», «Волны перемен» и «Апокалипсис».

Сезонный абонемент к Battlefield 1 можно получить для ПК и игровых приставок в Origin, PlayStation Store и Microsoft Store.

Напомним, релиз Battlefield V изначально был запланирован на 19 октября 2018 года, но затем его перенесли на 20 ноября. Действие разворачивается во времена Второй мировой войны, продолжив Battlefield 1, сюжет которой происходил во времена Первой мировой войны. При этом слухи об исключении одиночной кампании не подтвердились, она сохранилась, в игре предлагается несколько сюжетных линий «Военные истории» от лица разных персонажей. Премиум-доступа не предполагается. Разработчики специально отмечают, что все игроки получат одинаковые карты и режимы.