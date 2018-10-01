Первое видео с игровым процессом хардкорных раллийных гонок DiRT Rally 2.0

Компания Codemasters анонсировала новую часть раллийного симулятора DiRT Rally 2.0 ещё 26 сентября, но до сих пор не рассказывала об игре подробно. А сегодня, 1 октября 2018 года, запрет на публикацию обзоров в СМИ был снят, и все фанаты напряжённых гонок в сложных климатических и дорожных условиях наконец увидели, чем новая игра отличается от оригинальной части, которая вышла в 2015 году.



Dirt Rally 2.0

В новой игре игроков ждёт трассы Испании, Австралии, Польши, Новой Зеландии, Аргентини и США. Помимо лицензированных трасс мирового чемпионата по ралли, разработчики обещают разработанные с нуля трассы для тренировки водительских навыков и ряд новых режимов игры. DiRT Rally 2.0 может похвастать лицензированными раллийными автомобилями, от классической эры, до актуальных моделей ЧМ.

Напомним, DiRT Rally — последователь самого популярного в мире раллийного симулятора Colin McRae Rally. Игровую серию переименовали после того, как раллийный гонщик Колин МакРей погиб в результате крушения вертолёта.

На данный момент журналисты проверяют в деле преальфа-версию игры, выход финального варианта автосимулятора ожидается 26 февраля 2019 года.