Google позволит играть в лучшие компьютерные игры прямо в браузере

Компания Google представила свою новую разработку — Project Stream. Проект позволит играть в известные компьютерные игры прямо в браузере Chrome.





Первой игрой, доступной в стриминговом сервисе Project Stream станет Assassin’s Creed Odyssey, которая выходит 5 октября 2018 года. Игра станет доступна «ограниченному количеству участников» Project Stream одновременно с запуском на других платформах. Разработчики обещают возможность игры в разрешении Full HD на скорости 60 кадров в секунду.

В тестовом режиме Project Stream будет ограничен территорией США, пользователям должно быть минимум 17 лет, требуется подключение к интернету на скорости минимум 25 Мбит/с. Кроме того, Project Stream доступен только в браузере Chrome. Будущие расценки на сервис пока не сообщаются.