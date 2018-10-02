Google позволит играть в лучшие компьютерные игры прямо в браузере

Компания Google представила свою новую разработку — Project Stream. Проект позволит играть в известные компьютерные игры прямо в браузере Chrome.


Первой игрой, доступной в стриминговом сервисе Project Stream станет Assassin’s Creed Odyssey, которая выходит 5 октября 2018 года. Игра станет доступна «ограниченному количеству участников» Project Stream одновременно с запуском на других платформах. Разработчики обещают возможность игры в разрешении Full HD на скорости 60 кадров в секунду.

В тестовом режиме Project Stream будет ограничен территорией США, пользователям должно быть минимум 17 лет, требуется подключение к интернету на скорости минимум 25 Мбит/с. Кроме того, Project Stream доступен только в браузере Chrome. Будущие расценки на сервис пока не сообщаются.

Источник
Google Project Stream
Теги
игра Google браузер Chrome

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиИгры
Sony снижает цены на PlayStation 4 Pro
Эксклюзивные игры для Xbox 360 теперь работают и на компьютере
Первое видео с игровым процессом хардкорных раллийных гонок DiRT Rally 2.0

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 105
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 99
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 84
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 77
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60