Sony снижает цены на PlayStation 4 Pro
Японское подразделение Sony, отвечающее за игровые приставки PlayStation, объявила о снижении цены на консоль PlayStation 4 Pro. Причём это не временная акция.
Стоимость PlayStation 4 Pro снизится с 12 октября 44 980 иен до 39 980, что в пересчёте по текущему курсу составляет 395 и 351 доллар, соответственно. Скидка получается довольно существенной — 34 доллара.
Удешевление приставки на родном японском рынке может означать скорое аналогичное снижение цен и в других регионах. Правда, официально по этому поводу пока ничего не сообщалось.
Также Sony объявила, что белая игровая приставка PlayStation 4 Pro теперь станет частью стандартной линейки, перестав числиться ограниченным изданием.
ИсточникPlayStation