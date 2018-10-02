Sony снижает цены на PlayStation 4 Pro

Японское подразделение Sony, отвечающее за игровые приставки PlayStation, объявила о снижении цены на консоль PlayStation 4 Pro. Причём это не временная акция.





Стоимость PlayStation 4 Pro снизится с 12 октября 44 980 иен до 39 980, что в пересчёте по текущему курсу составляет 395 и 351 доллар, соответственно. Скидка получается довольно существенной — 34 доллара.





Удешевление приставки на родном японском рынке может означать скорое аналогичное снижение цен и в других регионах. Правда, официально по этому поводу пока ничего не сообщалось.

Также Sony объявила, что белая игровая приставка PlayStation 4 Pro теперь станет частью стандартной линейки, перестав числиться ограниченным изданием.