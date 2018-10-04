Civilization VI вышла для iPhone

Пошаговая стратегия от Civilization VI вышла для iPad в декабре 2017 года, а теперь игру адаптировали для небольших экранов iPhone. Для тех, кто играл в неё на iPad, версия для iPhone окажется бесплатной.


Для всех остальных, опробовать игру на iPhone можно сделав первые 60 ходов бесплатно. Чтобы разблокировать полную функциональность, потребуется заплатить 1790 рублей. В честь запуска версии под iPhone до 16 октября 2018 года действует заметная скидка в 60%.


Поскольку игра довольно требовательна к ресурсам, для неё потребуется iPhone 7 или более новые модели смартфона.

Игра Civilization VI доступна для загрузки в App Store. Версия для iPhone станет доступна в течение сегодняшнего дня, включая локализованную российскую.

Источник
The Verge
Теги
смартфон игра iPhone Civilization VI

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