В Assassin's Creed: Odyssey нашли искусственный запрет работы на старых процессорах

После выхода новой игры Assassin’s Creed Odyssey в ней обнаружилась неприятная проблема — она отказывается корректно запускаться на некоторых системах.


Как оказалось, игра требует процессор с поддержкой AVX (Advanced Vector Extensions) — расширения системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD, предложенное Intel в марте 2008.

Проблема оказалась достаточно масштабной и компания Ubisoft уже отреагировала на жалобы пользователей. Она пообещала, что выпустит специальное обновление, которое добавит поддержку старых процессоров без инструкций AVX. Пока не объявлены точные сроки выхода обновления, но работа над ним уже ведётся.

Релиз Assassin’s Creed Odyssey состоялся 5 октября 2018 года на Windows, PlayStation 4, Xbox One, а также Nintendo Switch.

Источник
Ubisoft
Теги
игра фейспалм UBISOFT Assassin’s Creed Odyssey AVX

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