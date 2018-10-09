Объявлена российская цена игровой консоли Sony PlayStation Classic

Компания Sony объявила о начале приёма предварительных заказов на PlayStation Classic. Это переизданная версия оригинальной игровой приставки PlayStation, увидевшей свет почти 25 лет назад. Модель PlayStation Classic представляет собой уменьшенную версию культовой консоли.

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Эта мини-консоль приблизительно на 45% меньше оригинальной PlayStation. В комплекте идут два контроллера оригинального дизайна, и внешний вид упаковки максимально приближен к исходному.

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Она будет поставляться в комплекте с 20 предварительно установленными классическими видеоиграми, в том числе знаменитыми Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 и Wild Arms. Все предварительно установленные игры будут воспроизводиться в оригинальном формате.

Цена консоли в официальном интернет-магазине Sony составит 8999 рублей. Первые покупатели получат устройства в начале декабря. В США и Европе продажи начнутся 3 декабря 2018 года.

Источник
Sony
Теги
игра SONY игровая приставка PLAYSTATION PlayStation Classic

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