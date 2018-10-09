Объявлена российская цена игровой консоли Sony PlayStation Classic

Компания Sony объявила о начале приёма предварительных заказов на PlayStation Classic. Это переизданная версия оригинальной игровой приставки PlayStation, увидевшей свет почти 25 лет назад. Модель PlayStation Classic представляет собой уменьшенную версию культовой консоли.





Эта мини-консоль приблизительно на 45% меньше оригинальной PlayStation. В комплекте идут два контроллера оригинального дизайна, и внешний вид упаковки максимально приближен к исходному.





Она будет поставляться в комплекте с 20 предварительно установленными классическими видеоиграми, в том числе знаменитыми Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 и Wild Arms. Все предварительно установленные игры будут воспроизводиться в оригинальном формате.

Цена консоли в официальном интернет-магазине Sony составит 8999 рублей. Первые покупатели получат устройства в начале декабря. В США и Европе продажи начнутся 3 декабря 2018 года.