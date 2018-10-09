Sony впервые судится с продавцом взломанных PlayStation 4

Компания Sony впервые решила подать в суд по поводу взлома игровых приставок PlayStation 4. Она подала в суд в Калифорнии на Эрика Скейлса (Eric Scales), он занимается продажей взломанных консолей через eBay под ником Blackcloak13 и на собственном сайте.





На своём сайте Скейлс продвигает взломанные консоли с возможностью скачивать и копировать игры, а также перестать покупать игры вообще. Как отметила Sony в своём иске, на продаваемых через eBay приставках были уже загружены более 60 пиратских копий игр.

Чтобы подать в суд, представители Sony заказали у Скейлса две приставки и убедились, что они «соответствуют рекламе». Консоли, действительно, были модифицированы для запуска специального эксплойта, позволявшего обходить технические ограничения для запуска пиратских игр.

Пока не уточняется, сколько Sony собирается востребовать со Скейлса в качестве компенсации, но сумма ущерба может достигать «сотен тысяч долларов». По мнению источника, Sony может сделать из случая со Скейлсом показательный для других пиратов пример.