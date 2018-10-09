Sony впервые судится с продавцом взломанных PlayStation 4

Компания Sony впервые решила подать в суд по поводу взлома игровых приставок PlayStation 4. Она подала в суд в Калифорнии на Эрика Скейлса (Eric Scales), он занимается продажей взломанных консолей через eBay под ником Blackcloak13 и на собственном сайте.


На своём сайте Скейлс продвигает взломанные консоли с возможностью скачивать и копировать игры, а также перестать покупать игры вообще. Как отметила Sony в своём иске, на продаваемых через eBay приставках были уже загружены более 60 пиратских копий игр.

Чтобы подать в суд, представители Sony заказали у Скейлса две приставки и убедились, что они «соответствуют рекламе». Консоли, действительно, были модифицированы для запуска специального эксплойта, позволявшего обходить технические ограничения для запуска пиратских игр.

Пока не уточняется, сколько Sony собирается востребовать со Скейлса в качестве компенсации, но сумма ущерба может достигать «сотен тысяч долларов». По мнению источника, Sony может сделать из случая со Скейлсом показательный для других пиратов пример.

Источник
TorrentFreak
Теги
SONY фейспалм игровая приставка авторское право SONY PLAYSTATION 4

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