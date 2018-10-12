Критики наперебой хвалят Call of Duty: Black Ops 4

Сегодня состоялся релиз ожидаемой игры Call of Duty: Black Ops 4 для игровых приставок PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft, а также ПК на базе Windows. Сразу после этого на портале Metacritic начали появляться первые отклики и обзоры на новинку.





Средний балл на данный момент составляет 87/100. Всего пока было получено 13 обзоров и все они оказались положительными. Согласно отзывам, отказ от сюжетных кампаний положительно сказался на остальных элемента игры. Особенно хвалят «королевскую битву» и зомби-режим. К минусам относят отсутствие сюжета, высокую цену и старый движок.

Напомним, главный акцент в Call of Duty: Black Ops 4 делается на сетевой игре. Более того, разработчики ранее не отказывались от одиночных кампаний, но Call of Duty: Black Ops 4 лишена сюжетной кампании и остались только многопользовательские режимы. Одно из самых ожидаемых новшеств — королевская битва. Она получила название «Затмение» (Blackout) и предлагает одну карту.