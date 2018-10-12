Red Alert и другие стратегии Command&Conquer получат ремастер-версии

Серию игр Command & Conquer ожидает волна переизданий. Об этом рассказал на Reddit продюсер Electronic Arts Джим Веселла (Jim Vessella).


Веселла в своё время работал над созданием Command & Conquer 3 и Red Alert 3. Не так давно компания анонсировала мобильную игру Command & Conquer: Rivals и разработчики получили массу отзывов, которые дали понять, что фанаты Command & Conquer жаждут возвращения франшизы на PC.

Веселла отметил, что у компании имеются идеи по поводу переиздания классических компьютерных игр, особенно в связи с грядущим в 2020 году двадцатипятилетним юбилеем. Также разработчики призывают фанатов поделиться своими мыслями насчёт продолжения.

В одном из первых отзывов на это сообщение, пользователь попросил не внедрять в игры микроплатежи и Веселла заверил, что в переиздании Command&Conquer их не планируется никаких микроплатежей.

Источник
Reddit
Теги
игра ELECTRONIC ARTS

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