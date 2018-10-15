Игровую приставку PlayStation 4 можно убить одним сообщением

Пользователи известного социального новостного ресурса Reddit обнаружили неприятную уязвимость в игровой приставке Sony PlayStation 4. Оказывается, можно одним отправленным на приставку сообщением вызвать сбой, зависание и даже откат к заводским настройкам, что стирает все данные пользователи на жёстком диске.





Первым пострадавшим считается один из игроков Rainbow Six: Siege. После получения такого «вредоносного» сообщения всю команду выкинуло из игры. Сообщение было отправлено с дополнительной учётной записи одного из игроков конкурирующей команды. Затем существование подобного феномена подтвердили и другие геймеры, участвующие в онлайн-сражениях.

Пока Sony не закрыла данную уязвимость, защититься от такой напасти можно, выставив в настройках запрет на отправку сообщений и выбрав в качестве исключений пользователей, которым вы доверяете.