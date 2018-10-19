Sony запустила большую распродажу игр PlayStation с гигантскими скидками
Компания Sony объявила о начале большой распродажи в магазине PlayStation Store, приуроченной к Хэллоуину. До 2 ноября снижены цены более чем на сто игр для Sony PlayStation 4.
Хотя на постере написано «до 60%», в реальности скидки часто превышают 70%. Игры со скидкой в основном «хэллоуинской» тематики, то есть разного рода триллеры, ужасы и прочий кошмар.
Например, со скидками 75% и 77% предлагаются Alien: Isolation и Alien: Isolation - Коллекция
Prey со скидкой 70% можно купить за 799 рублей
The Evil Within 2 с 62% — за 1499 рублей
XCOM 2 Collection со скидкой 50% — за 2599 pyблей
DOOM за 719 рублей со скидкой 64%
Dark Souls III со скидкой 60% за 1599 рублей
и Fallout 4 за 799 рублей со скидкой 60%
ИсточникPlayStation