Sony запустила большую распродажу игр PlayStation с гигантскими скидками

Компания Sony объявила о начале большой распродажи в магазине PlayStation Store, приуроченной к Хэллоуину. До 2 ноября снижены цены более чем на сто игр для Sony PlayStation 4.


Хотя на постере написано «до 60%», в реальности скидки часто превышают 70%. Игры со скидкой в основном «хэллоуинской» тематики, то есть разного рода триллеры, ужасы и прочий кошмар.

Например, со скидками 75% и 77% предлагаются Alien: Isolation и Alien: Isolation - Коллекция

Prey со скидкой 70% можно купить за 799 рублей

The Evil Within 2 с 62% — за 1499 рублей

XCOM 2 Collection со скидкой 50% — за 2599 pyблей

DOOM за 719 рублей со скидкой 64%

Dark Souls III со скидкой 60% за 1599 рублей

и Fallout 4 за 799 рублей со скидкой 60%

Источник
PlayStation
Теги
игра SONY игровая приставка халява PLAYSTATION

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