Steam раздаёт игру Metro 2033 бесплатно

Игра Metro 2033 стала бесплатной. Временная акция проводится в сервисе цифровой дистрибуции Steam. С загрузкой стоит поторопиться, бесплатно Metro 2033 можно будет установить только до вечера пятницы, 26 октября.


Игра Metro 2033 создана на основе романа Дмитрия Глуховского «Метро 2033» украинской студией 4A Games.

Действие происходит в 2033 в постапокалиптической Москве. По сюжету, В 2013 году мир был разрушен глобальной катастрофой, уничтожившей население Земли и превратившей её поверхность в отравленную пустошь. Немногочисленные выжившие прячутся в московском метро. Спустя десятилетия поколение людей выросло под землёй и привыкло жить в осаждённых городах-метростанциях, сражаться друг с другом и мутантами с поверхности.

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