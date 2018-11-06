Шутер Destiny 2 для ПК раздают бесплатно до 18 ноября

Компании Bungie и Activision объявили о бесплатной раздаче полной версии игры Destiny 2 для PC на Blizzard Battle.net. Загрузить игру бесплатно мож но через свою учетную запись Battle.net 18 до ноября 2018 года.





Учетные записи Battle.net, созданные после 21:00 2 ноября 2018 года по московскому времени, потребуется активировать с помощью SMS-уведомления Blizzard. Destiny 2 на PC можно получить на странице подарков на Battle.net.

Действующие владельцы Destiny 2 на PC, которые приобрели игру через Battle.net ранее, смогут получить специальную внутриигровую эмблему в честь годовщины. Подарок станет доступен в декабре.

Кроме того, Bungie дает всем игрокам в Destiny 2 возможность попробовать новый популярный режим «Гамбит», который появился в этом году в дополнении Destiny 2: «Отвергнутые». Режим «Гамбит» формата 4x4 сочетает в себе элементы PvE и PvP. Новинка будет доступна во время бесплатных выходных «Гамбит» от с 9 по 11 ноября.