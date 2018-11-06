Игру-виновницу стрельбы в школе в Керчи продают в Steam

Недавний скандал с интернет-экспертом Филиппом Гросс-Днепровым получил забавное продолжение. В Steam начались продажи игры DOKA 2 Kishki Edition. Таким образом, его больше нельзя обвинить в некомпетентности.





Описание игры такое: «это игра, где ты убиваешь зомби или ты сам есть зомби, это такая игра где ты убиваешь самыми изощренными способами людей, то есть там можно придумать определенную местность. Спасибо тебе за мое рок детство». Оно стилизовано под речь Гросс-Днепрова, среди возможностей также встречаются цитаты вроде «специального оружия вытаскивания кишок в течении 10 минут». На данный момент игра предлагается с 40% скидкой за 18 рублей.

Напомним, после стрельбы и взрывов в техникуме в Керчи Гросс-Днепров, совладелец регистратора доменов Reg.ru, выступил в качестве эксперта в эфире передачи «Вести FM», которую ведет Владимир Соловьев. Он описал психологический портрет Владислава Рослякова, устроившего стрельбу. В частности, он отметил, что Росляков является фанатом игры «Дока-2», в которой совершаются убийства самыми изощрёнными способами.

Судя по всему, Гросс-Днепров спутал название игры Dota 2, но дело в том, что в ней нельзя убивать людей и нет зомби. Описанный «экспертом» сюжет напоминает Left 4 Dead, но там нет возможности выпускать кишки в декорациях школы. Несмотря на столь печальный повод, сообщество в Рунете воспользовалось случаем, чтобы посмеяться над подобными «экспертами», высмеивая в его социальных сетях.