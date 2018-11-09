Цифра дня: Сколько геймеров одновременно играет в Fortnite?

Цифра дня:

8 300 000

геймеров одновременно играет в Fortnite.

Представитель компании Epic Games в интервью корейскому ресурсу Inven раскрыл статистику по игре Fortnite. Как оказалось, количество геймеров, одновременно участвующих в «королевской битве», уже превышает 8,3 миллиона человек.


Как отметил ресурс PCGamesN, это больше, чем суммарное количество игроков в Doom и Doom 2, да что там, больше, чем количество игроков любой другой отдельной игры в Steam

В начале года Epic Games отчитывалась о 3,4 млн игроков в Fortnite, а новый более чем в два раза превышает этот показатель. Напомним, Fortnite представляет собой крайне популярную игру в жанре симулятора выживания с открытым миром. Она вышла в ранний доступ в 2017 году. Сейчас она доступна на PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Windows, Mac OS, iOS, а с осени этого года — и на Android.

Источник
Inven
Теги
игра Fortnite

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