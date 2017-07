10 лучших игр по мотивам фильмов

О лучших экранизациях видеоигр мы вам уже рассказали. Теперь же пришла пора подборки «наоборот». Десятка самых лучших игр, появившихся на свет исключительно благодаря популярности фильмов-прообразов.

Blade Runner (1997)

Один из образцовых квестов второй половины 1990-х, игра на все времена, которая — и с этим согласятся многие — превзошла оригинал во всем. Наблюдать за происходящим в кино куда менее интересно, чем участвовать в событиях лично. Первоклассный дизайн и книжный сюжет вместе с замечательными диалогами. Игра на все времена!

The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

Пример качественного экшна, созданного по мотивам голливудского блокбастера. Увлекательный игровой процесс и уместное использование актеров из «Властелина колец». Недостатков несколько: невозможность кооперативного прохождения (оно буквально напрашивается) и малая продолжительность.

GoldenEye 007 (1997)

Некогда самый главный консольный шутер, появившийся на Nintendo 64 в далеком 1997 году. Долгие годы считался недостижимой вершиной жанра и замечательной забавой для нескольких игроов. Джеймс Бонд (в исполнении Пирса Броснана) тут чуть ли не лучше, чем в кино.

The Chronicles Of Riddick: Assault On Dark Athena (2009)

По мотивам «Хроник Риддика» вышел увлекательный, интересный боевик, наполненный лором фантастической вселенной и яркими моментами. Вау-эффект на пределе. Выглядит неплохо до сих пор!

Star Wars: Knights of the Old Republic (2003)

По «Звездным Войнам» выходило множество достойнейших игр, но мы выбрали для одну — самую-самую. Речь о ролевом эпике от BioWare 2003 года выпуска — "Star Wars: Knights of the Old Republic". В игре рассказывается о далеком прошлом далекой-далекой галактики.

Alien: Isolation (2014)

У «Чужих» также хватало игроизаций, но самой атмосферной, наиболее страшной и соответствующей духу оригинальной картины является именно Isolation.

Aladdin (1993)

Единственный мультфильм в нашей десятке (долго думали, ставить 16-битного «Аладдина» или «Короля Льва»). Красивый, с замечательной анимацией и массой мелких деталей, этот культовый платформер полюбился миллионам детей, игравшим на Sega Mega Drive и Super Nintendo в 1990-х.

The Walking Dead: A Telltale Games Series (2012)

Интерактивный комикс от Telltale в мире «Ходячих мертвецов». Понравится и фанатам оригинального комикса и тем, кто фанатеет от бесконечного сериала. Одна из немногих по-настоящему жестких, даже жестоких по отношению к главным героям игр.

Scarface (2006)

Культовый боевик «Лицо со Шрамом» получил вполне достойную игру по мотивам в стиле Grand Theft Auto и под самый закат эпохи PlayStation 2. Также доступна для Nintendo Wii, Xbox и PC. Драйв оригинала сохранен.

Ghostbusters: The Video Game (2009)

Мы все любили тех, старых «Охотников за привидениями», а не то, что вышло недавно. И вот эта игра эксплуатирует тему тех самых «Охотников» наиболее удачным образом. Ностальгия в своем наилучшем проявлении.