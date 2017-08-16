10 ремейков и ремастеров игр, которые мы хотим увидеть

Переиздание классики нынче в моде, но, кажется, везёт всё не тем играм. Мы выбрали десятку ремейков игр, которые геймеры хотят увидеть больше всего на свете.

Grand Theft Auto: San Andreas

Разумеется, мы в своем уме и понимаем, что полноценного ремейка с графикой уровня современной Grand Theft Auto V ждать не имеет смысла. А вот о HD-ремастере с подтянутой визуальной составляющей и осовремененным геймплеем помечтать вполне можно. Лучшая GTA (субъективно), думается, достойна такого внимания.

Eternal Darkness: Sanity's Requiem

Вышедшая в 2002 году эксклюзивно для Nintendo GameCube игра Eternal Darkness оказалась одной из жемчужин жанра хорроров и настоящей находкой для любого коллекционера и фаната жанра. Увы, ввиду не слишком высокой популярности платформы, ознакомиться с ней смогли далеко не все. И HD-ремастер или, лучше, полноценный ремейк, был бы более чем уместен сегодня.

The Elder Scrolls III: Morrowind

15 лет назад это был настоящий прорыв, новое слово в ролевом жанре, а еще одна из любимых игр миллионов. И снова никто не требует ремейка: не нужно ничего ломать, упрощать и переделывать, надо лишь слегка подтянуть графический уровень, добавить эффектов, нарисовать новых персонажей и монстров, а затем выпустить все это для современных ПК и на консолях.

Ultima IX: Ascension

Все, наверное, помнят, как беспощадно тормозила девятая Ultima даже на самых мощных компьютерах своего времени (а на дворе стоял 1999 год). Из-за этого игра прошла мимо даже самых преданных поклонников франшизы. Но те, кто все-таки справился и сумел окунуться в эту вселенную, несмотря на слайд-шоу из 2–3 кадров в секунду (не шутка), получили очень глубокую, атмосферную и интересную RPG, которую не прочь вспомнить сегодня.

Final Fantasy VI

Ремейка Final Fantasy VII все ждали и в итоге почти дождались: Square Enix перерабатывает игру с нуля и рано или поздно ее выпустит. Хотелось бы, чтобы такая же судьба постигла и Final Fantasy VI, которая стала последней Final Fantasy старой школы, но до сих пор умеет удержать потрясающей историей и самым интересным набором персонажей в истории франшизы.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Обе части ролевой дилогии от BioWare во вселенной «Звездных войн» прекрасно бы подошли для перезапуска с совершенно новой графикой и современным геймплеем. Великолепная первооснова с замечательной историей и большие деньги Disney могли бы подарить миру одно из самых запоминающихся приключений современности.

Panzer Dragoon Saga

Некогда одна из наиболее новаторских ролевых игр для консолей, вышедшая эксклюзивно для Sega Saturn, в настоящее время является Святым Граалем всех гейм-коллекционнеров (англоязычная версия входит в топы самых дорогих б/у игр на рынке). Мы бы, конечно, хотели увидеть полноценный ремейк, однако не отказались бы и от возможности просто прикоснуться к классике в ремастере.

Chrono Trigger

Еще одна классическая JRPG эпохи Super Nintendo, ставшая иконой жанра, но так и не дождавшаяся ремейка (хотя, признаться, оригинал по-прежнему доставляет массу удовольствия). А при должном усердии разработчиков и бюджете могло бы получиться нечто особенное.

Duke Nukem 3D

Никаких Forever и убогих ремастеров. 3D Дюк просто нуждается в современной версии с сохраненной атмосферой гротеска и драйвом 1990-х. Кажется нелепым и трудно объяснимым, что такой игры до сих пор не было создано.

Fallout 2

Да, именно Fallout 2 мы бы хотели увидеть сегодня, с современной графикой, но в изометрии. Wasteland 2 доказала, что такие игры имеют право на существование в современных реалиях.