10 самых продаваемых игр в истории

А вы знали, что есть игра, которая разошлась тиражом почти в полмиллиарда копий? Теперь знаете. Мы собрали десятку самых популярных игр в истории индустрии.

Tetris (495 000 000)

Легендарный Tetris разошелся тиражом почти в помиллиарда экземпляров. Речь, разумеется, идет об огромном многообразии всех версий, недостатка в которых мир не испытывал, начиная с 6 июня 1984 года, когда на свет появился оригинал. Кажется, что нет платформ, на которых не существовало бы своего Tetris-а.

Minecraft (122 000 000)

Второй самой популярной игрой в истории является Minecraft от Mojang и Нотча, ныне простого миллиардера. Таких внушительных результатов этому виртуальному конструктору удалось добиться довольно быстро. Релиз состоялся в не столь уж далеком 2011 году.

Wii Sports (82 810 000)

Таких колоссальных цифр продаж Wii Sports достигла в первую очередь благодаря тому, что на большинстве рынков игра распространялась вместе с игровой приставкой Nintendo Wii, популярность которой не вызывает сомнений (лидер седьмого поколения консолей, впереди и Xbox 360 и PlayStation 3).

Grand Theft Auto V (80 000 000)

Да, вышедшая в 2013 году Grand Theft Auto V успела оказаться в руках 80 миллионов геймеов. Грандиозная, масштабная, постоянно обновляющаяся, очень дорогая и действительно интересная, она этого заслуживает. Купить GTA V вы можете и для PS3, и для Xbox 360, а также PS4, Xbox One и PC.

Super Mario Bros. (40 240 000)

Еще один проект «в комплекте», на этот раз игру можно было получить, купив NES. С этой игрой, выпущенной в 1985 году, кажется, знакомы все геймеры, родившиеся в конце 1980-х и начале 1990-х. Тот самый, классический, любимый и домашний «Марио».

Mario Kart Wii (36 950 000)

Самая популярная аркадная гонка для Nintendo Wii. Знаменитая забава для больших компаний и действительно качественная игра с отточенным геймплеем и бесконечной аддиктивностью.

Wii Sports Resort (33 040 000)

Её обычно приобретали с устройством, повышающим точность джойстика Nintendo Wii — Wii Motion Plus, с чем и связана огромная популярность и гигантские цифры продаж. А вообще, это довольно простенькая забава на пару вечеров.

Pokemon Red, Green and Blue (31 380 000)

Версии Покемонов для Game Boy образца 1996 года. Сейчас выглядят предельно устаревшими, но именно с них началась настощая лихорадка Покемонов.

New Super Mario Bros. (30 800 000)

Речь о версии для Nintendo DS. Это, вероятно, один из главных платформеров игровой индустрии после оригинального «Мари» 1985 года. Собственно, здесь аналогичный геймплей, только с оглядкой на современные стандарты.

The Elder Scrolls V: Skyrim (30 000 000)

Skyrim оказалась самой популярной частью The Elder Scrolls и была продана невероятным для такого рода игр тиражом в три десятка миллионов копий. И это далеко не предел. В скором времени Skyrim появится еще и на Nintendo Switch, так что в списке десяти самых продаваемых игр у этой RPG есть все шансы подняться на пару строк выше.