На чём играть: 5 вариантов на случай дождливого лета

Сколько бы дней не длилось лето в городе, где вы живёте, без грустных дождливых вечеров оно вряд ли обходится. Поэтому всегда нужно держать наготове план «Б». О том, какие гаджеты помогут весело провести время дома — расскажем в нашей статье.

PlayStation 4 Pro



PS4 Pro

Цена: 27 000 рублей

Игровая консоль от Sony — один из немногих вариантов хорошо провести вечер, особенно в компании с друзьями, прямо не выходя из квартиры.

По большому счёту, PlayStation 4 Pro — не кардинально новая модель, а просто апгрейд «четвёрки». Они даже поддерживают игры друг друга. Новинка позволяет смотреть фильмы в 4К-разрешении, а вот игры так и остались в Full HD. Но благодаря более мощному железу, они идут с более высокой частой кадров. Также Pro-версия получила более быстрый передатчик Wi-Fi и жёсткий диск сразу на терабайт. И, в отличие от Xbox One S, она ещё и поддерживает шлем виртуальной реальности имени самой себя — Playstation VR.

Xbox One S



Xbox One S

Цена: 28 000 рублей

Но на рынке также присутствует и конкурент от компании Microsoft — консоль Xbox One S. У Xbox One S гораздо лучше совместимость со старыми моделями: вы можете играть в несколько сотен старых игр от Xbox 360, если на вас вдруг нападёт ностальгия. А с качеством картинки дело обстоит так же, как у PS4 Pro — консоль умеет выводить игры в 4К, но не в настоящем, а с помощью масштабирования, при котором каждый пиксель «растягивается» в четыре раза.

Nintendo Switch



Nintendo Switch

Цена: 20 450 рублей

Но что делать, если непогода застала вас не дома? Можно, конечно, поиграть в разного рода «таймкиллеры» на смартфоне. Но лучше оставить это детишкам и обратиться к Nintendo Switch. Это мобильная игровая консоль с дисплеем всего 6,2 дюйма, но очень мощной начинкой — NVIDIA Tegra X1 с 4 гигабайтами памяти LPDDR4. С ней в комплекте идёт очень своеобразный и интересный контроллер — Joy-Con. Он состоит из двух половинок, которые могут крепиться по бокам консоли, могут соединяться воедино, но также их можно использовать порознь, чтобы играть вдвоём. Один недостаток: игры на этой консоли достаточно своеобразные, не все оценят. Подробно о Nintendo Switch можно почитать в нашем материале.

NVIDIA Shield TV



NVIDIA Shield TV

Цена: 18 000 рублей

Это устройство уже не совсем игровая консоль — ни полноценная, как первые две в нашем сегодняшнем списке, ни мобильная, как Nintendo Switch. Но с последней у NVIDIA Shield TV есть кое-что общее — платформа Tegra X1. Этого достаточно для того, на что рассчитано это устройство: стримить видео из интернета (причём даже в 4K HDR-формате), а также видеоигры с вашего ПК. Если вы вдруг заядлый ПК-геймер, но всё-таки хотели бы иногда поиграть на удобном диване перед огромным телевизором, то NVIDIA Shield TV именно то, что вам нужно. И, если ваш компьютер вытягивает игры в 4К, то и NVIDIA Shield TV сможет передать их на телевизор в 4К.

Игровой ноутбук



Razer Blade

Цена: от 60 000 рублей

Наконец, скоротать вечерок поможет старый-добрый игровой ноутбук. Почему не ПК? Потому что с ноутбуком не важно, где вас настигнет непогода: дома, на даче, в гостях или даже на работе. Не все из геймерских лаптопов тяжеленные: на рынке уже не один год присутствуют компактные и лёгкие, но всё еще производительные модели. И по производительности они уже почти не уступают настольным ПК. У них есть только один серьёзный недостаток — цены на подобные устройства начинаются от 60 000 рублей, а по-настоящему мощные стоят более 100 000 тысяч рублей.