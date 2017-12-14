Всё, что известно об Ataribox — новой игровой консоли Atari

Больше 20 лет компания Atari, которая когда-то дала огромный толчок развитию видеоигр, не выпускала ни одной новой консоли. И, наконец, свершилось — скоро нас ждёт появление Ataribox. Мы собрали всё, что известно о грядущей новинке.

Чем известна Atari



Логотип Atari

Кто-то может быть уже и забыл, а кто-то и вовсе не застал золотые времена Atari, но в 70-80-е годы прошлого века это имя прочно ассоциировалось с видеоиграми. Началось всё с того, что молодая компания, состоящая всего из пары человек, решила сделать игровой автомат. Но не типичный механический, вроде популярного тогда Пинбола, а на базе компьютера. Учитывая, что некоторые компьютеры тогда занимали целую комнату, затея была амбициозной. Но, как показала практика, разрешимая, хоть свидетели первых подобных устройств и не очень понимали, что это за чепуха — засунуть в игровой автомат телевизор.



Игровой автомат Atari Pong

Первый успех к Atari пришёл очень быстро: игровой автомат Pong разошёлся большим по тем временам тиражом. Вслед за ним компания выпустила еще много успешных игровых машин подобного формата, положив начало эпохи компьютерных игр. Владелец первого бара, где стоял Pong, был очень удивлён, когда увидел очередь людей, собравшихся еще до открытия. Но они пришли не выпить пива, а именно поиграть в Pong.



Домашняя игровая приставка Atari Home Pong

Следующей вехой стало создание домашней игровой приставки — она получила то же самое имя Pong добилась огромного успеха. Сейчас в это уже трудно поверить, ведь она предназначалась всего лишь для одной игры: пинг-понга. Но для 1975 года это был прорыв, компания заработала на приставке три миллиона долларов (примерно $13 млн в современных деньгах).



Atari 2600

В 1977 вышла одна из самых легендарных приставок компании — Atari VCS, которая пять лет спустя будет переименована в Atari 2600. Главным новшеством стало то, что игры уже не были вшиты в устройство, а продавались на картриджах, которые можно было легко менять.

Atari была значимым игроком на рынке видеоигр вплоть до 1993 года, когда компания выпустила крайне неудачную приставку Jaguar. После того промаха Atari так и не оправилась и не выпустила ничего, что оставило бы столь же значительный след в истории, как её прежние продукты. Да она и в приципе перестала выпускать устройства. Но совсем недавно, в сентябре 2017 года, компания вдруг рассказала о скором выходе в свет совершенно новой консоли — Ataribox.

Что такое Ataribox?



Ataribox

Несмотря на то, что 14 декабря стартует предзаказ, до сих пор Atari не представила почти никаких точных данных о том, что, собственно, будет доступно для предзаказа. По своим размерам она больше напоминает NVIDIA Shield TV, которая базируется на чипе NVIDIA Tegra X1 и работает под управлением Android TV 7.0. Тем не менее, по имеющейся информации, основой Ataribox послужит процессор AMD со встроенной графикой. Если это будет один из новых мобильных AMD Ryzen, которые уверенно обходят по графической производительности ультранизковольтные Intel Kaby Lake-R, то будет уже неплохо. Операционной системой приставки будет нечто, основанное на Linux. Также известно, что Ataribox должна выйти в двух вариантах: с полностью пластиковым корпусом, либо в корпусе с деревянными вставками, которые будут напоминать о первых приставках Atari.

Для каких игр предназначена?



Ataribox c вставками из дерева

От Atari пока слышно только то, что новая игровая консоль будет поддерживать классические игры — она владеет правами примерно на 200 тайтлов. С одной стороны, в них легко можно поиграть на iOS или Android, для которых есть фирменное приложение Atari’s Greatest Hits ReMaster c сотней игр. Тем не менее, судя большому по успеху NES Classic, идея с выпуском консоли со старыми играми имеет большой смысл. Однако если приставка действительно будет базироваться на одном из современных гибридных процессоров AMD, то она будет способна «тянуть» и немало современных игр. Поэтому будет странно, если мы этого не увидим. Кроме того, в сентябрьском пресс-релизе было сказано, что Ataribox также сможет работать, например, с онлайн-кинотеатрами.

Сколько будет стоить?



Ataribox c вставками из дерева

Практически единственное, кроме внешнего вида приставки, что публично раскрыла Atari — это цена будущего устройства. Она будет составлять от 249 до 299 долларов, но можно будет купить со скидкой, если предзаказать его одним из первых.

Когда ждать?

Для предзаказа Ataribox будет доступна уже сегодня, а поставки начнутся весной 2018 года. Если, конечно, они вообще начнутся — это самый интересный момент во всей этой истории. Да и предзаказ — не совсем предзаказ. На самом деле, Atari призывает спонсировать устройство на краудфандинговой платформе Indiegogo. Поэтому выход Ataribox — вопрос пока ещё не решённый. Но, полагаю, в мире наберётся достаточное количество людей, для которых Atari — это легенда, и которые захотят приобрести себе новинку и играть в игры из своего прошлого на консоли у телевизора, а не бездуховно на экране планшета.