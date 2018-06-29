«Королевские битвы»: рак, убивающий игры, или глоток свежего воздуха?

Кажется, что режим «королевской битвы» (Battle Royale) скоро будет в каждой игре. Уже и новая Call Of Duty обещает именно такой режим, а прославившую серию одиночную кампанию выбрасывают. Геймеры негодуют и причитают, когда же это закончится? Но дело в том, что всё только начинается…

Принято считать, что жанр «королевская битва» в видеоиграх стал популярным благодаря PUBG — Player’s Unknown Battleground. Только вот на сегодняшний день самая популярная игра в этом жанре — Fortnite, которая изначально вообще была совсем про другое и разрабатывалась как PvE (player versus enemy — игрок против «компьютерных» врагов). Игроки строили базы, защищались от волн зомби, в общем, никакого намёка на масштабные PvP (player versus player — игрок против игрока) сражения.



PUBG и Fortnite - игры, которые сделали «королевские битвы» популярными

Но разработчики Fortnite, студия Epic Games, подарившая миру игру Unreal вместе с самым популярным графическим движком в ААА-играх, Unreal Engine (к слову, PUBG тоже на нём работает), смекнули — а давайте-ка тоже сделаем режим Battle Royale. Причём, пока обычная версия Fortnite распространяется за деньги (хотя в дальнейшем её планируют сделать бесплатной — если не «забудут» на волне свалившейся на голову популярности), Fortnite Battle Royale сразу же стала бесплатной.

Но давайте для начала вообще разберёмся, что такое эта самая «королевская битва».

Откуда всё взялось

На самом деле, концепцию «королевской битвы» придумали не в играх. Само название пошло от романа японского писателя Косюна Таками в 1999 году. Позже, в 2000 году, по книге был снят фильм. Всё, что сейчас есть в играх — постоянное сужение безопасной зоны, невозможность изначально запастись желанным оружием, необходимость быть единственным выжившим — есть в книге. То есть, именно японский писатель продумал и описал основные элементы одного из самых популярных в наше время жанра видеоигр.



Фильм «Королевская битва» (2000)

Кстати, «лутбоксы» (случайные подарки) тоже, можно сказать, изобретены этим же писателем. В его версии «королевской битвы» каждый участник выбирал сумку со снаряжением, в которой могло быть вообще что угодно и необязательно что-то полезное.

Интересно, что трилогия книг (и фильмов) «Голодные игры» во многом повторяет идею «Королевской битвы». Этакая адаптация восточной идеи на западный манер — как часто бывает в западной культуре. Но и эти примеры — далеко не первые по сути.

Вспомним хотя бы фильм «Горец»: бессмертные сражаются друг с другом, а в живых должен остаться только один. Конечно, там многое было не совсем так, как в «королевских битвах»: во-первых, воины были бессмертными, во-вторых, безопасная зона не сужалась. Но бессмертие можно списать на условность — то есть, бессмертными они были только для всего мира (если только кто-то случайно не отрубит бессмертному голову), а друг для друга – очень даже смертными. Ну а отсутствие сужения зоны компенсировалось собственно их бессмертием — они вполне могли себе позволить провести не одну сотню лет в ожидании противника.

И даже до «Горца» «королевская битва» существовала в том или ином виде. Вспомнить хотя бы древнюю забаву «царь горы» или те же гладиаторские бои!

Короче, сама идея «королевской битвы» — это что-то вроде народного всемирного достояния. Приписывать её какому-то конкретному человеку или группе людей, пожалуй, не стоит.

В чём отличие «королевской битвы» от Deathmatch?

На самом деле, «королевская битва» — одна из разновидностей Deathmatch (то есть, смертельного матча). Если вы ни разу не играли ни в одну игру жанра КБ, мы кратко поясним.

Представьте себе Deathmatch, где участвует ну очень много игроков на довольно большой карте, и нельзя возродиться в этом же раунде в случае смерти. Главная цель — не убить как можно больше соперников, а остаться в живых. То есть, можно выиграть «королевскую битву» убив всего одного противника, или вообще не убив никого (если повезёт).

Причём, как и в Deathmatch, в КБ бывают и командные сражения. Например, вместо 100 человек, где каждый сам за себя, могут присутствовать сражения 50 на 50, или 5 отрядов по 20 человек, или 25 отрядов по 4 человека (сквады), ну или 50 отрядов по 2 человека в каждом. То есть, выживать необязательно одному.

Ещё одна фирменная особенность «королевской битвы» — периодическое сужение безопасной зоны, за пределами которой игроки постепенно и очень быстро теряют здоровье. Ну и изначально все вооружены только либо кулаками, либо каким-то оружием ближнего боя. Возможности взять с собой какое-то более мощное оружие нет, всё приходится подбирать уже в игре.

PUBG

Многие считают, что прародителем современных игр в жанре «Королевская битва» стала игра Player’s Unknown Battleground, сокращённо PUBG. Однако и это неверно. Хотя, её ведущий игровой дизайнер Брендан Грин, конечно, внёс существенную лепту в популяризации жанра.

Ещё до PUBG Грин выпустил «королевские битвы» в виде модификации для игры Arma II (DayZ), а ещё как один из режимов игры H1Z1. PUBG — самый свежий проект Грина и наиболее известный.

Почему Fortnite?

Как мы уже сказали, Fortnite сегодня стала самой успешной и самой популярной игрой в жанре «королевская битва». Почему? Ответ достаточно прост. Она бесплатна, хорошо оптимизирована, есть на максимальном количестве платформ, включая все консоли и мобильники, и даже поддерживает кроссплатформенную игру. То есть, в одной команде могут сойтись игроки с ПК, Nintendo Switch, Xbox One и смартфонов. Разве только PlayStation 4 остаётся в стороне — можно играть на PS4 с ПК и смартфонами, но с другими консолями — нельзя, Sony категорически против. Настолько против, что стоит вам однажды поиграть в Fortnite на PlayStation 4, и вы не сможете уже играть под этим же аккаунтом Epic Games на Xbox One и Nintendo Switch.

Всего вышеперечисленного в PUBG нет, кроме отдельной мобильной версии. На Android и iOS её можно скачать бесплатно и играть с противниками на любой из этих двух мобильных ОС.

Где уже есть или будет «Королевская битва»?

На сегодняшний день данный режим уже присутствует в следующих играх:

— Fortnite Battle Royale. Доступно бесплатно на ПК (Windows, Mac, Linux), мобильных ОС Androis/iOS, консолях — Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch;

— Minecraft. Выделено в отдельную игру, Survival Games: Battle Royale, которая пока находится в раннем доступе в Steam;

— Player’s Unknown Battleground, доступна в Steam и на Xbox One;

— H1Z1, доступно в Steam и на PlayStation 4, ожидается выход на Xbox One;

— Paladins, выделено в отдельную игру, Realm Royale. Пока что только ранний доступ в Steam;

— Cuisine Royale, изначально шуточная игра, внезапно получившая свою долю популярности. Ранний доступ в Steam;

— Radical Heights, безбашенная игра, чем-то напоминающая Fortnite. Находится в раннем доступе, доступна бесплатно в Steam. Однако студия-разработчик уже закрыта;

— Darwin Project — довольно интересный и свежий подход к «королевской битве», действие которой происходит в снегах, а игроки должны выслеживать друг друга по следам. Доступно на Windows ПК и Xbox One;

— Maelstorm — ещё один необычный проект, где сражаться придётся на кораблях. Это делает игру чем-то похожей на грядущую Skull&Bones, но с упрощённой графикой. Доступно в Steam;

— surviv.io — двухмерная «королевская битва» с примитивной схематичной графикой и видом сверху, можно играть прямо в браузере;

— SOS — «королевская битва» в формате реалити-шоу, чем-то напоминает телепередачу «Последний герой». Доступно в Steam;

— Stand Out: Battle Royale VR — клон PUBG с поддержкой шлемов виртуальной реальности, игру можно найти в Steam.

Думаете, это всё? А вот и нет! В ближайшее время данный режим появится ещё вот в этих играх:

— Call of Duty: Black Ops 4, очередная серия ежегодного шутера. В этот раз — без одиночной игры, ну, зато с «королевской битвой». Игра выйдет 12 октября 2018 года для Windows, Xbox One и PlayStation 4.

— Dying Light: Bad Blood — дополнение к нашумевшей зомби-выживалке с паркуром в открытом мире обещает принести в игру модную нынче «королевскую битву». Причём, дополнение выйдет как отдельная игра;

— Battlefield V — главный конкурент Call Of Duty тоже может обзавестись режимом «battle royale». Игра выйдет 19 октября 2018 года на Windows ПК, Xbox One и PlayStation 4;

— ну а также: Rapture Rejects, Fear the Wolves, Fractured Lands, Egress, Islands of Nyne, Battlerite Royale, Europa, Pavlov VR, Mavericks: Proving Grounds — это вот как минимум.

Доколе?!

На самом деле, удивляться и возмущаться засилью «Королевской битвы» в играх не стоит. Вас ведь не удивляет, к примеру, почему почти в каждом шутере есть Deathmath и Team Deathmatch? Также и режимы вроде «захват флага», «доминирование» кочуют из игры в игру, и это, опять же, никого не смущает. Half-Life не называют клоном DOOM только потому, что в ней есть deathmatch.

К сожалению, оригинальных шутеров вообще довольно мало. Одним из последних был Splatoon, вышедший в 2015 году на Nintendo Wii U (в 2017 вышло продолжение уже на Nintendo Switch). Эта игра принесла новую концепцию, в которой главное — не убийство противников, а закрашивание территории в цвет своей команды.

Конечно, все перечисленные выше многопользовательские режимы были введены какой-то определённой игрой. Но есть ли смысл это вспоминать? В конце концов, не важно, кто был первым — важно, кто сделает лучше остальных. Поэтому мы приветствуем оптимизацию и баланс в Fortnite, а также оригинальность в Darwin Project и в Maelstorm.

Скорее всего, в течение пары лет популярность «королевской битвы» сильно поутихнет, а там, кто знает, быть может и что-то новое придумают.