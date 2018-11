Лучшие игры для компьютеров и консолей (октябрь 2018 г.)

Октябрь 2018 года оказался невероятно богат на игры, причем, для всех платформ сразу. В этой статье мы отметим все крупные проекты — каждый из них по-своему интересен.

Assassin's Creed Odyssey

Дата выхода: 5 октября 2018

Разработчик/издатель: Ubisoft Quebec/Ubisoft

Платформа: Windows, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch (только для Японии)

Жанр: псевдо-историческая action-RPG в открытом мире

Краткое резюме: закрась все значки на карте, не забыв убить полчища одинаковых врагов, прокачивая себя для возможности сыграть в следующую сюжетную миссию



Assassin's Creed - Odyssey

Новая часть франшизы Assassin’s Creed вышла всего спустя год после предыдущей, поэтому нет ничего удивительного в том, что Odyssey как две капли воды похожа на Origins. Тем более, действие Odyssey происходит в Древней Греции, а Origins — в Эллинистическом Египте, то есть, отличия по архитектуре не такие уж сильные. Мы пока лично с игрой так и не ознакомились, однако критики хвалят сюжетную ветку, крутую графику с поддержкой HDR, и гораздо больший уклон в RPG, чем раньше. От историчности, правда, не осталось и следа.

Впрочем, Ubisoft жанр RPG воспринимает по-своему — для них это, в первую очередь, обилие циферок в прокачке. Если вам такое по душе, то игра вполне наверняка вам понравится. Особенно если вы любите выполнять однотипные задания ради исчезновения всех маркеров заданий с большой карты открытого мира.

Кстати, для активации многих сюжетных заданий нужно достичь определенного уровня, для чего у игрока есть две возможности. Первая — гринд: убиваешь врагов, проходишь сторонние квесты. Вторая — можно просто заплатить. Да, в игру встроен магазин с микротранзакциями.

Особенно интересно, что игра вышла не только для Xbox One и PlayStation 4, но и на Nintendo Switch, которая для такой игры явно слишком слаба. Ассасина на Switch завезли с помощью облачных технологий (картинка игры стримится на консоль) и почему-то только в Японии. Впрочем, энтузиасты из других стран тоже могут опробовать данную версию с помощью VPN и японских аккаунтов Nintendo и Ubisoft, но ручаться, что вы получите то же самое удобство игры, как и из Японии, разумеется, нельзя.



Assassin's Creed - Odyssey

Super Mario Party

Дата выхода: 5 октября 2018

Разработчик/издатель: NDcube/Nintendo

Платформа: Nintendo Switch

Жанр: игра для вечеринки

Краткое резюме: собери друзей, чтобы сыграть с ними в настольную игру с кубиками, совмещённую с множеством аркадных мини-игр



Super Mario Party

Те владельцы Nintendo Switch, кто в Японии не живёт и мухлевать с учетными записями не желает, в тот же день, 5 октября, могли ознакомиться с долгожданным эксклюзивом Nintendo в жанре «игра для вечеринки». Дело в том, что все предыдущие игры такого жанра на Nintendo Switch были либо недостаточно «вечериночными», как 1-2-Switch (которую вообще стоило бы отдавать бесплатно вместе с консолью), либо недостаточно разнообразными (как, например, Overcooked или Super Bomberman R — игры хорошие, но видов геймплея в них явно меньше).

Super Mario Party возвращается к корням серии, в которой уже, между прочим, уже 11 игр, не считая чисто портативные (с ними — 15). Играют 4 игрока, если людей в игре меньше — остальные заменяются искусственным интеллектом (ботами), каждый игрок ходит сам за себя, бросая кубик. Какая цифра выпала на кубике — на столько шагов он может переместиться по карте. В зависимости от клетки, на которую попал игрок, происходят различные события.

Почти на каждом ходу запускается мини-игра, победитель в которой получает больше всего монет, на которые потом надо будет покупать звёзды на той же карте. После того, как все игроки сходят заданное количество раз (выбирается в начале игры, минимальное количество ходов — 10, это примерно час игры), объявляется победитель всей игры, который набрал наибольшее количество звёзд.

Всего в Super Mario Party 80 мини-игр, которые разделены на несколько видов: каждый сам за себя, один против трех, двое на двое и все четыре игрока — одна команда. Дополнительно к режиму прохождения карт есть чисто кооперативный режим с рафтингом, ритм-игра, настольный режим, где можно соединить несколько Nintendo Switch, и онлайн-мультиплеер. С последним, правда, не задалось — онлайн предлагает довольно скучный режим прохождения одних и тех же пяти мини-игр по кругу. Набор этих игр меняется спустя какое-то время, но удовольствие, прямо скажем, так себе. Тем более, в сети нередко случаются различные сбои, которые приводят к рывкам в процессе игры.



Super Mario Party

Starlink: Battle For Atlas

Дата выхода: 5 октября 2018

Разработчик/издатель: Ubisoft Toronto/Ubisoft

Платформа: Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4

Жанр: космическая экшн-аркада

Краткое резюме: Assassin’s Creed Odyssey в космосе, а вместо внутриигровых покупок — вполне реальные пластиковые фигурки (но можно играть и без них)



Starlink - Battle for Atlas

Внешне Starlink: Battle For Atlas кажется игрой про космос и путешествие между различными планетами, но, на самом деле, игра совсем о другом и схожести с No Man’s Sky здесь практически нет.

Действие игры (кстати, не переведенной на русский язык, в том числе, субтитрами) происходит в системе Атлас, и, если кратко — вам нужно заручиться поддержкой местного населения, для чего придется выполнять их поручения в промышленных масштабах. Короче говоря, на деле Starlink: Battle For Atlas — это типичная игра Ubisoft про закрашивание значков на карте. Только карт у вас тут 7 — по количеству планет.

К чести разработчиков, планеты здесь всё же разные и разнообразные. Вопреки набившему оскомину штампу «любая планета однородна по всей своей поверхности», дизайнеры уровней всё-таки разнообразили пейзажи, поэтому даже надолго застряв на одной планете скучать от одинаковых видов не придётся.

Тем не менее, основная фишка игры — пластиковые фигурки, которые крепятся прямо на геймпад консоли (на ПК игра недоступна) при помощи специальной насадки. Все фигурки подойдут к любой консоли, различие только в самой насадке. Также, на PlayStation 4 игрокам придется подключать всю эту конструкцию к консоли с помощью USB-кабеля, а на Xbox One и Switch достаточно беспроводного подключения. Ubisoft надеется заработать состояние, продавая эти фигурки в качестве дополнений, но можно покупать и обычные DLC в онлайн-магазинах консолей.

Основная платформа для игры, как ни странно, именно Nintendo Switch. Там много эксклюзивного контента с лисом Фоксом в главной роли (известным по серии игр Star Fox), да и вообще графика будто специально разрабатывалась с учетом Switch. Даже на Xbox One X вы получаете лишь 30 кадров в секунду, что для такой мультяшной графики явно маловато.



Starlink - Battle for Atlas

Call of Duty: Black Ops IIII

Дата выхода: 19 октября 2018

Разработчик/издатель: Treyarch/Activision

Платформа: Windows, Xbox One, PlayStation 4

Жанр: сетевой шутер от первого лица

Краткое резюме: «колда» без одиночного прохождения, но с королевской битвой



Call of Duty - Black Ops 4

Выход CoD: Black Ops 4 разделил фанатов на два лагеря. Одни кричат, что «колду» без сюжета скачивать с торрентов ни за что не будут, другие купили лимитированное издание для консолей и недоуменно спрашивают: «А что, в Call Of Duty когда-то был сюжетный режим?».

Подробнее об этой игре мы говорим позже, но, в целом сюрпризов не ждём. Судя по отзывам, это далеко не худшая часть Call Of Duty, хотя у Treyarch провальных проектов в этой серии и не было никогда.

Главная особенность Black Ops 4 — режим «королевская битва», в котором игра сохранила честные 60 кадров в секунду на консолях, правда, пожертвовав графикой (именно в этом режиме). Что ж, после PUBG один этот факт уже сам по себе интересен, прибавьте к этому отсутствие режима строительства, как в Fortnite — получается весьма серьёзная заявка на лучшую «королевскую битву». Но решать, конечно же, вам.

Ещё «колда» стала чуть больше похожа на Destiny, превратив использование дополнительного вооружения (типа тех же гранат) в умения с временем перезарядки (кулдауном). Что ж, смелый подход, в конце концов — пора же что-то серьёзно менять в серии, но не в ту сторону, в которую двигалась Advanced Warfare.

Напомним на всякий случай, что на Xbox One всё ещё можно играть в CoD: Black Ops 2 с Xbox 360 и там всё ещё весьма активный онлайн — соперники для командных сражений ищутся за считанные секунды.



Call of Duty - Black Ops 4

Soulcalibur VI

Дата выхода: 19 октября 2018

Разработчик/издатель: Bandai Namco

Платформа: Windows, Xbox One, PlayStation 4

Жанр: файтинг с оружием

Краткое резюме: один из лучших файтингов с точки зрения именно игрового процесса



SoulCalibur 6

Серия файтингов Soulcalibur довольно древняя, однако для многих игроков SC остается в тени Mortal Kombat, Street Fighter и Tekken. А зря. Ведь даже при том, что мы реально не понимаем, куда японские файтинги девают всю ту производительность, которую требуют (базовая PlayStation 4 не может здесь выдать 1080p, хотя картинка в целом средняя), геймплей здесь стоит особняком.

Во-первых, все персонажи в SC VI действительно разные. Найти похожие приёмы у них практически невозможно. Тактика борьбы тоже у всех разная — к примеру, возьмём кореянку Сон Мину, которая вооружена гуаньдао — древним китайским оружием, которое представляет собой длинную палку с коротким мечом на конце. Палка действительно длинная, а потому атаковать Сон Мина, в отличие от большинства персонажей, может с дальней дистанции. У Софитии, героини-гречанки, напротив очень короткий меч, зато есть щит.

Во-вторых, красочные парирования с замедлением времени и прочие эффекты дают понять, зачем вообще в файтинг добавили оружие. Оно здесь не для красоты. И, оказывается, драться с ним гораздо веселее, чем размахивать ногами выполняя одинаковые для всех персонажей приёмы (привет, Mortal Kombat).

При этом, сюжетный режим в Soulcalibur VI явно писался «для галочки» и состоит из статичных картинок с неозвученным текстом. Тем более странно, что этих режима два: в одном вы отыгрываете сценарий за каждого из персонажей игры, а в другом создаете своего персонажа. Редактор игры позволяет создать настоящих монстров, но на деле они просто будут «скином» для персонажа из стандартного каталога игры.

Кстати, список персонажей в SC VI пополнил Геральт из Ривии. Да-да, тот самый ведьмак. Причем, Геральта даже вынесли на обложку игры. Впрочем, в серии SC что-то подобное случается не впервые.



SoulCalibur 6

Red Dead Redemption 2

Дата выхода: 26 октября 2018

Разработчик/издатель: Rockstar

Платформа: Xbox One, PlayStation 4

Жанр: приключенческий экшн в открытом мире

Краткое резюме: GTA на Диком Западе с заметным влиянием Ведьмака и Zelda: Breath Of The Wild, а также частично Kingdom Come: Deliverance



Red Dead Redemption 2

Под конец месяца вышла самая ожидаемая игра года, Red Dead Redemption 2. Как и в первую часть, играть в нее можно только на консолях, причем, на порт для ПК мы бы не рассчитывали. Во всяком случае, первая RDR на компьютерах так и не вышла. Зато на Xbox One в первую часть можно поиграть в режиме обратной совместимости, а если у вас Xbox One X — то ещё и в разрешении 4К.

Итак, RDR2 представляет собой вестерн от разработчиков GTA. Это важное уточнение, потому что, если вы играли в GTA, то уже представляете себе механику многочисленных квестов и случайных встреч, а также то, как работает открытый мир в целом.

В RDR2 есть большая карта, по которой можно перемещаться пешком, на лошади, на поезде или на дилижансе. При этом, дилижансом можно управлять самому (можно даже украсть чью-то повозку и продать её потом определенному человеку), а можно использовать стоящие в городах дилижансы в качестве этакого «fast travel» (быстрое перемещение), в общем, как аналог такси. Разве что, фаст-тревел работает не в любую точку мира, а только в открытые города.

Короче говоря, большую часть игры вы будете скакать куда-то на лошади и вам на пути будут попадаться различные приключения и интересные персонажи. Или не будут. Главное отличие RDR2 от современных игр Ubisoft в том, что открытый мир не пытается вас развлекать каждую секунду, а какие-то персонажи (скажем, тот мужик, которого ужалила змея и где надо или отсосать яд, а потом дать несчастному лекарство) встречаются не через каждые 100 метров, а один раз.

В остальном же вам придется вести типичную жизнь бандита (благородного или мерзавца — вам решать по ходу игры), «грабить караваны», и порой переживать на почве этого. А ещё можно (иногда даже нужно) напиваться в салунах, бриться, мыться, менять грязную одежду, ловить и приручать лошадей, охотиться на животных и готовить из них еду, ну и так далее.



Red Dead Redemption 2

Несмотря на статус самой ожидаемой игры года, RDR2, прямо скажем, не для всех. К примеру, если вас утомляет, когда в игре целых 5 секунд ничего не происходит, то лучше поиграйте в Assassin’s Creed Odyssey. Red Dead Redemption 2 — для игроков, которые готовы проникаться атмосферой мира игры, порой даже просто останавливаясь на пригорке и наслаждаясь пейзажами.

Тем более, с пейзажами здесь все очень круто. Потрясающая графика (4K на Xbox One X и 1920х2160 на PS4 Pro), разнообразная анимация, реалистичная погода и много-много качественной озвучки.