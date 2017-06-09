10 миллиардеров игровой индустрии

Сергей Калашников, 

Перед вами люди, сделавшие миллиардное (и не рублевое, а долларовое) состояние на компьютерных и видеоиграх. Они доказали всему миру, что игры — это вам не игрушки.

Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) — Steam, Valve (4,1 млрд долларов)

Знаменитый автор Half-Life, легендарный руководитель компании Valve, идеолог магазина Steam, благодаря которому игровая индустрия никогда не будет прежней. Один из богатейших людей, заработавших свое состояние на играх. 

Ким Так Джин (Kim Taek-Jin) — NCSoft (1,47 млрд долларов)

Глава самого главного игрового издательства Южной Кореи, компании NCSoft. Специализируется она на продвижении онлайн-проектов вроде Guild Wars и Blade & Soul. Благодаря NCSoft мир увидел Lineage 2 и Aion. Разумеется, Ким богат, и его состояние увеличивается.

Уильям Динг (William Ding) — Netease (16,7 млрд долларов)

NetEase, созданная Уильямом Дингом (которого на самом деле зовут Динг Лей), специализируется не только на играх (издает проекты китайских разработчиков, а также некоторых западных, в том числе Activision Blizzard в Поднебесной), но и на поисковых технологиях. Динг в нашей десятке самый богатый.

Квон Хьюк-Бин (Kwon Hyuk-Bin) — Smilegate (6,1 млрд долларов)

Квон Хьюк-Бин стоит у истоков одной из крупнейших игровых компаний Южной Кореи. Smilegate, например, известна, как создатель Crossfire, корейского феномена уровня Counter-Strike. Игра пользуется популярностью более 10 лет. 

Кагэмаса Козуки (Kagemasa Kozuki) — Konami (1,26 млрд долларов)

Основатель японского издательства Konami, прославившейся такими сериями, как Metal Gear, Castlevania, Contra, Silent Hill, Suikoden. Любопытно, что изначально созданная им компания ремонтировала музыкальные автоматы и сдавала их в аренду. Идея создавать игры Кагэмасе пришла в конце 1970-х годов. Кагэмаса по-прежнему председательствует в Konami. 

Хироси Ямаути (Hiroshi Yamauchi) — Nintendo (2,1 млрд долларов)

Умерший в возрасте 85 лет в 2013-ом году президент семейной Nintendo имел состояние более 2-х миллиардов долларов. Компанией он руководил более 53 года. За это время из небольшого местного производителя коллекционных игральных карточек Nintendo выросла в многомиллиардную компанию известную во всем мире.

Виктор Кислый — Wargaming (более 1 млрд долларов)

Создатель World of Tanks, руководитель Wargaming, Виктор Кислый из Белоруссии имеет состояние более миллиарда долларов. Утверждает, что главную роль в его жизни сыграл отец (который является совладельцем Wargaming). Ведет скромный образ жизни.

Маркус Перссон (Marcus Persson) — Mojang (1,4 млрд долларов)

Маркус Перссон получил свой миллиард от Microsoft, которая приобрела его компанию Mojang вместе с суперпопулярной игрой Minecraft. Скромностью не отличается, но в любом случае живет ведь на свои, заработанные.

Майк Морхейм (Mike Morheim) — Blizzard (около 2 млрд долларов)

Президент и один из основателей Blizzard. Именно благодаря этому человеку мир получил вселенные Warcraft, Starcraft, Diablo, Overwatch. Заслуженные миллиарды, учитывая, сколько людей получают удовольствие от творений Blizzard. 

Хаджиме Сатоми (Hajime Satomi) — Sega, Sammy (1,1 млрд долларов)

Изначально Хаджиме Сатоми создал компанию по производству оборудования для игровых автоматов Pachinko. Затем в 2004 году его корпорация Sammy приобрела Sega и с тех пор Sega Sammy Holdings является одним из важнейших игроков в игровой индустрии Японии.

Автор
Сергей Калашников
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