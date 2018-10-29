Быть киберспортсменом, как и порноактёром, не так уж весело

Быть киберспортсменом — круто? Играешь в игрушки, развлекаешься, зарабатываешь много денег… Здорово, наверное. А главное, какая удобная отмазка появилась: теперь любимой жене или заботливой маме можно показать пару кассовых матчей и убедить, что ты не просто так ерундой занимаешься, ты спортсмен и можешь заработать много денег! Гораздо больше, чем в душном офисе или на пыльном заводе. Тем более, киберспорт в России признали спортом ещё в 2016 году. Вот только, на самом деле, всё далеко не так здорово.

Конечно, если вам нравится играть в игры — в этом нет ничего плохого. Кто-то сериалы смотрит, кто-то «Гарри Поттера» читает, а кто-то — в игры играет. Это нормально. И ненормально, если за ваше хобби вас кто-то гнобит, особенно близкий человек. Если, конечно, это хобби действительно не мешает семейному общению. Однако говорить «я играю в игры — я киберспортсмен» то же самое, что «я принёс сумку с продуктами — я тяжелоатлет».

Киберспорт не для всех

Прежде всего, в игры играют практически все - даже если это какие-то простые мобильные безделушки вроде Angry Birds. Но это не делает никого спортсменом. Как и в любом спорте, киберспорт — это не развлечение, это серьёзный труд. Более того — это ещё и не всем дано.



К сожалению, распространённая картина

Если вы когда-нибудь играли в сетевые игры, где игроки борются не с искусственным интеллектом, а с реальными людьми, то понимаете, насколько сложно там показать достойный результат и выбиться в лидеры. Если, конечно, соперники тоже умеют играть. Одиночные игры, к сожалению, приучили нас всегда побеждать — и это очень плохо. Раньше игры были действительно сложнее. Или даже так — раньше процент сложных игр был гораздо выше по отношению к общему их количеству. Фраза «я прошёл игру» в середине 80-х годов означала не какое-то количество затраченного времени, но реально отражала уровень игрока. Сегодня же для прохождения большинства игр нужно просто немного терпения и свободное время.

Киберспортсмены — лучшие

Однако в сети всё не так. Вы должны играть лучше большинства игроков даже чтобы просто регулярно быть на призовых местах в обычных, рядовых матчах. В тех, когда люди пришли с работы, и, чтобы расслабиться, запустили любимую игрушку на час-полтора. Просто попробуйте хотя бы в таких условиях (с адекватными по уровню соперниками) побыть лучшим на протяжении пяти матчей подряд. Не важно, в какую игру.



На «зашёл поиграть», а отрабатывай!

Конечно, иногда в рекламных целях киберспортивные матчи устраивают среди пенсионеров или популярных видеоблогеров. Но, вообще говоря, сам по себе киберспорт - это соревнование лучших из лучших. Здесь киберспорт можно сравнить с футболом — да, есть всякие там «товарищеские матчи», «сборная тракторного завода», а есть чемпионат мира. И вы прекрасно понимаете, что «сборную тракторного завода» вы на нём не увидите. И если вы стали лучшим вратарём во дворе — это ещё далеко до попадания в сборную. Вас и на порог футбольного клуба могут не пустить.

Так и здесь. У киберспортсменов отличная реакция, они досконально знают все механики игры, в которую играют на соревнованиях, и они способны показывать высокий результат регулярно, а не от случая к случаю. Именно поэтому в киберспорте и такие большие деньги крутятся — никто не станет платить за то, что может сделать каждый. А если вас сюда занесло из-за упоминания порноактёров в заголовке, подробную информацию ищите, всё-таки, не на Ферре, а где-нибудь ещё. Вернёмся к нашим играм.

Игра — уже не просто развлечение

Для киберспортсменов игра — это уже не просто развлечение, это работа. Кстати, не всегда высокооплачиваемая. Люди привыкли завидовать победителям, но о проигравших редко кто вспоминает — а, ведь они тоже готовились к матчу и убили на него кучу времени и сил, принося в жертву всё остальное.

Из различных интервью с киберспортсменами мы знаем, что они регулярно целыми днями тренируются. Не играют ради удовольствия, а именно тренируются. Часто даже не у себя дома, а на специальных базах — чтобы играть всегда со своей командой, и чтобы ничего не отвлекало. Но что самое главное, касается это обычно только одной игры. Большинство киберспортсменов играют во что-то одно, а не во всё сразу. У одной и той же команды может быть несколько совершенно разных составов для каждой дисциплины: Dota 2, Overwatch, World Of Tanks и т.д.



С точки зрения окружающих

И если обычный человек может рассуждать как-нибудь так: «О! Завтра выходит Red Dead Redemption 2 — давно её жду, вот засяду на все выходные», то для киберспортсмена это непозволительная роскошь (а даже когда позволительная — всё равно роскошь).

То есть, все новые игры могут вообще проходить мимо киберспортсмена. И это одна из причин, почему далеко не многие даже хотят идти в киберспорт - посвятить жизнь одной единственной игре (ну или одному единственному жанру), это далеко не мечта каждого геймера.

Геймер — не обязательно киберспортсмен

Так что, да, можно любить игры и даже считать себя геймером (или реально быть им), но при этом быть далёким от киберспорта. Даже когда это касается достижения лучших результатов. В мире существует множество возможностей проявить себя в играх и киберспорт — лишь одна из них. К примеру, «выбивание» редких ачивок (платина в PSN, максимальное количество очков в Xbox Live), рекорды по скоростному прохождению игры (спидран), рекорды по прохождению игры без получения урона (no damage run) и т.п. — всё это к киберспорту не относится.



Всё ради грандиозной победы, которая, правда, даётся ценой огромных трат времени и отвращения к играм

При этом, заработать денег на тех же спидранах всё-таки можно - например, выкладывая видео в интернет и зарабатывая на рекламе или донатах от зрителей. Правда, и тут, чтобы «купаться в деньгах» придётся быть лучшим из лучших.

Тем не менее, большинство геймеров всё-таки играют ради удовольствия. Им нравятся разные игры, даже если какие-то из них нравятся больше других. Однако киберспортсмен имеет гораздо меньше свободы выбора — во что поиграть.

Выводы

В общем, всё как всегда — никакое развлечение само по себе не приносит ни славы, ни денег. Чтобы стать известным и/или богатым — нужно долго и упорно трудиться, причём, киберспорт - далеко не такой интересный труд, как может показаться. Тренировки - такая же рутина, как тренировки, скажем, бегунов или футболистов. И усталость, как моральную, так и физическую, никто не отменял. Но даже если посвятить себя великой цели — стать киберспортсменом, целыми днями упорно тренироваться, то всё это ещё не гарантирует победы на чемпионате с крупным призом.