10 лучших игр выставки E3 2017

Если вам показалось, то в последние дни было слишком много новостей об играх, то вам не показалось. В этом виновата выставка E3 — одно из главных событий в мире видеоигр. Мы внимательно следили за анонсами, и теперь расскажем о самых ожидаемых, самых интересных и наиболее замечательных, разумеется, в перспективе, играх.

Shadow of Colossus

Культовую Shadow of Colossus переделывают для PlayStation 4. И речь идет вовсе не о ремастере, а о полноценном ремейке с новой графикой, современным управлением и живой анимацией. При этом игра останется верна духу оригинала, никакой отсебятины не ожидается. Насколько это все круто — расскажет ролик-сравнение.

Skull and Bones

Пиратская тематика Assassin's Creed IV: Black Flag зашла? Собственно, Skull and Bones — о том же, только без надоедливых ассассинов и игр со временем. Исключительно море, сражения на кораблях и их же совершествование. Ubisoft умеет удивлять.

Beyond Good & Evil 2

Еще одна игра от французского издательства, которая достойна попадания в десятку лучших — это Beyond Good & Evil 2, которую делают уже второе десятилетие. Доделают ли? Кто знает! Художники, а Мишель Ансель, безусловно, художник с большой буквы, — люди непредсказуемые. Даже примерной даты релиза у игры по-прежнему нет.

Wolfenstein II: The New Colossus

Разработчики грозятся выпустить игру с самым мощным сюжетом за всю их историю. Учитывая, насколько интересной была первая часть, мы вправе ожидать чего-то особенного. Тема США под гнетом тоталитарного, напрочь злодейского режима, завораживает.

Anthem

BioWare работает над первым потенциально сильным конкурентом Destiny, перспективным боевиком от третьего лица. Разработчики, впрочем, обещают возможность вовсе не выходить в онлайн, а пройти сюжетный режим самостоятельно. Об игре, к сожалению, пока известно немногое.

Super Mario Odyssey

Первая со времен Super Mario Galaxy 2 честная 3D-игра с Марио в главной роли. Потенциальный кандидат на звание лучшего платформера поколения, а также перспективный Switch-селлер. Возможность превращения кажется весьма интересной.

Xenoblade Chronicles II

Вторая часть Xenoblade Chronicles (Xenoblade Chronicles X — совершнно отдельная ветвь франшизы, о чем уже успели заявить разработчики) предложит интересный сюжет, ярких персонажей, линейное прохождение, обилие сайд-квестов и волшебный саундтрек.

Forza Motorsport 7

Forza много не бывает, да и качество, несмотря на то, что игры франшизы выходят очень часто, не страдает. Чем дальше, тем лучше. Поэтому «семерка», скорее всего, станет лучшей «Форзой» современности. Еще и с поддержкой Xbox One X и 4K! Более 700 машин и десятки локаций.

Assassin's Creed: Origins

Двухгодичный цикл разработки безусловно пошел Assassin's Creed на пользу. Origins на видео выглядит так же круто, как когда-то Black Flag. Судя по всему, Ubisoft приготовила огромную игру с астрономическим количеством контента в незаезженном сеттинге Древнего Египта.

Kingdom Hearts III

Самая ожидаемая игра от Square Enix наряду с Final Fantasy VII Remake неожиданно показалась на E3 2017 в виде вот такого вот ролика. К сожалению, о дате релиза нам ничего не сообщили.

Другие интересные игры с E3 2017:

E3 2017 дала понять, без игр мы не останемся. Другие интересные проекты выставки публикуем в "дополнительной десятке"..

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