Обзор FIFA 19: ещё проще для новичка, ещё сложнее для профи

Иван Черноусов, 
8
 /10
Оценка по версии Ferra

FIFA 19
Плюсы
  • Быстрый и динамичный футбол
  • Большое количество лицензированных клубов
  • У некоторых футболистов, включая Неймера, есть эксклюзивные финты
  • Улучшение режима Ultimate Team
  • Лига Чемпионов и Лига Европы
Минусы
  • Отсутствие Российской Премьер-Лиги
  • Недоработанная новая система ударов

Каждый год компания Electronic Arts выпускает ежегодные обновления для своих спортивных симуляторов. Так произошло и на этот раз. Давайте разберемся, что нового в FIFA 19, чем она отличается от Pro Evolution Soccer 2019, и стоит ли её покупать.

Что нового в FIFA 19

Лига Чемпионов и Лига Европы

Главный праздник для футбольных фанатов старого света — это, безусловно, Лига Чемпионов и Лига Европы. Лучшие европейские команды соревнуются между собой за звание лучшей на континенте, при этом, как известно, победитель Лиги Европы получает право в следующем году выступить в самом престижном Европейском турнире – Лиге Чемпионов.

Лига чемпионов в FIFA 19
Лига чемпионов в FIFA 19

Совсем недавно право на лицензионную Лигу Чемпионов и Лигу Европы эксклюзивно находилось только у компании Konami – создателей игры Pro Evolution Soccer. Но на игровой выставке E3 2018, которая прошла летом в Лос-Анджелесе, EA обрадовали фанатов тем, что что два главных европейских турнира появятся эксклюзивно в FIFA 19 — поклонники футбольного симулятора смогут наконец сыграть полноценный турнир за свой любимый клуб.

Лига чемпионов в FIFA 19

В FIFA 19 для Лиги Чемпионов выделили даже отдельное меню. Вы сможете сыграть как полный турнир, так и начать с определенной стадии – группового этапа или сразу приступить к плей-офф. Антураж Лиги Чемпионов на месте – как только команды выходят на поле из подтрибунного помещения и становятся в центре, играет знаменитый Гимн Лиги Чемпионов, а во время матча на рекламных бортах показывается как реклама Sony (официального спонсора Лиги), так и других спонсоров Лиги Чемпионов УЕФА. После окончания турнира, как и положено, команда-победитель получает Кубок. И это здорово, что теперь в главном футбольном симуляторе можно прочувствовать всю эту потрясающую атмосферу на себе.

Главное меню FIFA 19
Главное меню FIFA 19

Финальная часть режима Journey

Режим Journey, который впервые появился ещё в FIFA 17, получил третью и заключительную часть. В ней главный герой Алекс Хантер покидает родной клуб Манчестер Юнайтед и подписывает контракт с победителем Лиги Чемпионов последних 3 лет – мадридским Реалом. Говорят, что EA пришлось спешно переделывать этот режим – главная звезда мадридцев Криштиану Роналду покинул клуб и перешел в туринский Ювентус. А по сюжету именно Криштиану должен был стать ментором и наставником талантливого новичка. Теперь же эта роль отведена другим звездам Реала – Марсело, Гарету Бейлу, Кариму Бензема и остальным. Как обычно, завершив Journey вы получите непродаваемую карточку Алекса Хантера для FIFA Ultimate Team. А этот самый Ultimate Team, кстати говоря — один из самых популярных режимов футбольного симулятора, в который играет огромное количество народа: в нем вы сможете создать свою футбольную команду и купить тех игроков, которых пожелаете. Основная идея режима — сыгранность футболистов: вас подталкивают брать игроков из одной лиги или одной национальности, чтобы они лучше взаимодействовали на футбольном поле. И теперь Алекс Хантер получит лучшую сыгранность именно с игроками чемпионата Испании, а не Англии.

Режим Journey
Режим Journey в FIFA 19

Что стоит отметить отдельно, так это маркетинг EA. Как только стало известно, что Хантер переходит в Реал, мадридский клуб начал официальную продажу футболок с фамилией виртуального участника команды в своем клубном магазине. И они пользуются отличным спросом. Чудеса монетизации!

Онлайн-режимы FIFA 19
Онлайн-режимы FIFA 19

Обновленный игровой процесс

Было бы странно, если бы в EA не поработали над геймплеем тоже. Две главные «фишки» обновленной FIFA 19 – это Active Touch и Timed Finishing.

Игровой процесс FIFA 19
Игровой процесс FIFA 19

Active Touch – это система, которая отвечает за то, насколько ловко и быстро тот или иной игрок обрабатывает и принимает мяч. Более техничные игроки, вроде Криштиану Роналду, Месси и Неймара, теперь могут принимать решения на поле буквально за мгновения. FIFA 19 ещё больше стала похожа на настоящий футбол. Правда, симулирует ли Неймар также, как и в реальности, пока не ясно.

А вот Timed Finishing — это полностью переработанная система ударов. Теперь для того, чтобы максимально точно ударить по воротам, есть два способа – старый, где вы зажимали кнопку удара и отпускали её в нужный момент, и новый. И вот здесь вам пригодится хорошая реакция – сверху над футболистом появится специальная полоса. Для удара, также, как и раньше, нужно нажать на соответствующую кнопку, а затем быстро отпустить её. После этого нажать ещё раз, когда индикатор переместится в зеленую зону.

Это выглядит просто только на словах, по крайней мере в бета-версии я так и не научился правильно использовать Timed Finishing. Надеемся, что в последствии эту заумную систему доработают и улучшат, но уже сейчас ясно, что игроки, которые в совершенстве овладеют этим элементом получат огромное преимущество перед теми, кто использует старую систему ударов. Так что, никуда не денемся — переучиваться придётся всем.

Хорошие новости есть и для любителей тактики с различными футбольными схемами. В FIFA 19 можно сохранить несколько часто используемых схем и переключаться между ними прямо во время футбольного матча. Вряд ли нововведение оценят обычные игроки, но вот любителям тактики и стратегии, и, в особенности, киберспортсменам, оно очень пригодится.

ЕA всегда стремились, чтобы в FIFA играли как можно больше людей. Ведь ежегодно эта серия приносят канадцам миллионы долларов – прежде всего благодаря продажам «паков» — наборов футболистов в FIFA Ultimate Team для вашей команды. И если раньше препятствием для погружения в FIFA служило довольно сложное и запутанное для неопытных игровок управление, то теперь хорошие новости есть и для них. В FIFA 19 добавили специальный «однокнопочный» режим управления, в первую очередь ориентированный не на профессионалов, а на тех, кто играет в симулятор впервые в жизни.

Режим Battle Royal, или Королевская битва

Ха-ха, в футболе, ага! Но подождите кидать в разработчиков тапки и воротить нос со словами «ещё один Battle Royal, их и так уже много». В FIFA 19 особенная королевская битва.

Персонализация FIFA 19
Персонализация FIFA 19

Она заключается в следующем: две команды выходят на футбольное поле, и после этого вы можете настраивать игру так, как душе угодно. Например, полностью отключить судью (не будут показываться желтые и красные карточки) или же наоборот, убрать оффсайды. Если вам интересно, как выглядел бы современный футбол без этого правила, вы получите море удовольствие от бардака на поле необычного игрового процесса. Ещё в этом режиме можно сделать так, что футболист, забивший гол, покидает поле – соперник получает преимущество и пытается отыграться. Когда соперник забивает свой гол, то уже игрок его команды покидает поле. И так до тех пор, пока футболистов на поле не останется. Разве это не весело?

Куда делась Российская Премьер-Лига?

К сожалению, Российской Премьер-Лиги в серии FIFA больше не будет — за это стоит сказать «спасибо» её руководителям, которые отдали этот эксклюзив конкурентам из Konami. Этот факт возмущает и «фиферов»-профессионалов — предыдущие два года проводился специальный кибертурнир, в котором участвовали представители футбольных клубов РПЛ. Что будет в этом году, пока не ясно. Вполне возможно, что турнир будет проводится уже в PES. Но для поклонников ЦСКА, Спартака и Локомотива есть хорошие новости – эти три клуба получили лицензию в FIFA 19, их фанаты по-прежнему смогут играть за своих любимцев. Были переговоры и с Зенитом, но в Санкт-Петербурге отказались давать лицензию бесплатно, поэтому Зенита в FIFA 19 не будет. Что касается российских стадионов, в игре присутствует «Открытие-Арена».

Увы и ах...
Увы и ах...

FIFA 19 или PES 2019: что круче?

Тут зависит от того, что вам больше нравится. Если вы любите быстрый и динамичный футбол с множеством голов и большим количеством лицензированных клубов, то однозначно FIFA. Футбольный симулятор EA гораздо быстрее игры Konami – в PES 2019 голов забивается крайне мало, и поэтому счёт 0:0 там в порядке вещей. В FIFA вы легко можете сыграть со счетом 6:4 и это куда веселее, чем унылые, но более реалистичные 0:0.

Стоит ли покупать FIFA 19?

Если вы поклонник футбола, то однозначно стоит хотя бы попробовать. Кто бы что ни говорил, а компьютерный футбол сильно продвинулся за эти годы, стал более похожим на реальность. А однокнопочный режим управления, про который мы говорили выше, позволяет без особых сложностей играть даже тем, кто никогда не держал в руках джойстик.

FIFA 19 в раннем доступе появился 19 сентября в 18:00 по московскому времени, в неё смогут сыграть обладатели подписок EA – EA Access (доступ на 10 часов) и EA Origin Premium Access (доступ сразу к полной версии). Полноценный релиз игры ожидаем только 28 сентября.

FIFA 19 VS PES 2019

8
 /10
Оценка по версии Ferra

FIFA 19
Плюсы
  • Быстрый и динамичный футбол
  • Большое количество лицензированных клубов
  • У некоторых футболистов, включая Неймера, есть эксклюзивные финты
  • Улучшение режима Ultimate Team
  • Лига Чемпионов и Лига Европы
Минусы
  • Отсутствие Российской Премьер-Лиги
  • Недоработанная новая система ударов
Автор
Иван Черноусов
Теги
игра компьютерная игра FIFA

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