5 фактов о новом Xbox One X

Microsoft наконец объявила о грядущем выходе новой видеоприставки, о которой раньше только ходили слухи. Project Scorpio или, теперь уже под официальным названием Xbox One X, выйдет в начале ноября этого года, чтобы вы успели купить его как раз к новогодним праздникам. И вот несколько причин, почему это стоит или не стоит сделать.

Наконец поддерживает игры в 4К

Сколько бы не кичились владельцы приставок эксклюзивными играми, графические возможности консолей всегда были предметом насмешек над ними со стороны ПК-геймеров. Выход PlayStation 4 Pro и Xbox One S только подлил масла в огонь, так как они поддерживали новомодное среди ПК-геймеров 4К разрешение картинки только отчасти: PS4 Pro способна только показывать фильмы и сериалы в этом разрешении, а Xbox One S просто масштабирует изображение из 1920х1080 в 3820х2160 пикселей, что приводит к падению чёткости.



Forza Motorsport 7

Наконец, Microsoft сделал достаточно мощную консоль, чтобы она могла обеспечивать большое количество кадров в секунду даже в 4К. Для этого у неё будет установлено 8 процессорных ядер с частотой 2,3 ГГц, 12 ГБ видеопамяти GDDR5, а графический ускоритель лишь чуть-чуть не дотягивает по производительности до уровня AMD RX480 — видеокарты среднего ценового класса.

Полная совместимость с играми для Xbox One



Оригинальный Xbox One

Несмотря на предыдущий пункт, игры для Xbox One будут также идти и на Xbox One X. Более того, обещается, что и новые игры будут работать на обеих приставках. С одной стороны, это приятная новость для тех, кто не будет спешить менять свой Xbox One на новую модель. Одновременно, это лишняя головная боль для разработчиков игр, которым придётся адаптировать свои продукты под платформы с разными техническими возможностями.

Игры на Full HD телеке всё равно будут выглядеть лучше

Есть ли смысл покупать Xbox One X, если у вас телевизор с Full HD разрешением? Есть. В интернете можно найти сравнение чёткости изображения, выводимого Xbox One и Xbox One X на телевизор с разрешением 1920х1080. И новая приставка выигрывает, хотя, конечно, разница не так бросается в глаза, как если бы Xbox One X была подключена к 4К-дисплею.

Поддерживает AMD FreeSync



AMD FreeSync

Для еще большего счастья новая консоль поддерживает технологию AMD FreeSync. Она позволяет синхронизировать частоту обновления дисплея и частоту, с которой видеокарта выдаёт каждый последующий кадр. Благодаря этому становится возможным избавиться от разрывов изображение, которые очень портят впечатление от любой игры. Но нужно помнить, что и телевизор тоже должен поддерживать эту технологию.

Про VR и Kinect забыли



Kinect. Изображение: www.businessinsider.com

Сколько бы производители не рекламировали новые виды взаимодействия с играми, а старое-доброе сидение на диване с джойстиком пока всё еще живее всех живых. Вот и в этот раз, когда Microsoft рассказывала о новой консоли на игровой выставке E3, компания не упомянула о какой-либо поддержке VR — виртуальной реальности. И про обновление Kinect ничего не слышно вот уже второй год. Xbox One X не имеет специального порта для его подключения, но это всё еще можно сделать через переходник.