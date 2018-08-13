Почему развитие игровых консолей зашло в тупик

Денис Поповкин, 

Когда-то консоли были уникальными игровыми устройствами, а сегодня превратились просто в «урезанный» компьютер с со слабыми характеристиками. Почему всё так плохо и что теперь делать?

Предыстория

Домашние игровые консоли появились примерно на 4 года раньше персональных компьютеров. У Magnavox Odyssey, вышедшей в 1972 году, не было ни микропроцессора, ни микросхем вообще, но в её можно было играть на телевизоре. Впрочем, мы не будем углубляться в подробности столь далёкой истории, не в этом цель статьи. Отметим лишь главный факт — игровые консоли появились в домах людей раньше компьютеров.

Magnavox Odyssey (1972 год)
Magnavox Odyssey (1972 год)

Дальше было зарождение эры ПК, затем для ПК стали появляться вирусы и игры, причём первые были во многих случаях явно лучше написаны, чем вторые, а потому через какое-то время рынок игр пережил глобальный спад. Кстати, до этого неприятного момента видеоигры были уделом вполне себе взрослых людей — их делали взрослые для взрослых, хотя это ещё не означало кровищу, убийство детей и секс с наркотиками.

Тем не менее, видеоигры вернула нам Nintendo в 1983 году вместе с 8-битной игровой консолью Nintendo Entertainment System (NES), которую кто-то знал как Famicom, а другие — как Dendy («Денди» была пиратским клоном - точнее, одним из них). NES продавали не как электронику, а просто как игры — в магазинах игрушек. Традиционно такие магазины делятся на зоны для мальчиков и для девочек, и по какой-то явно сексистской причине NES ставили на полки для мальчиков. Так появился миф, что видеоигры — это для детей, причём только для мальчиков. Однако индустрия ожила, что повлияло, в том числе, на компьютерные игры.

В то время портирование игр с одной системы на другую было делом довольно редким. В основном, потому, что технические характеристики и особенности «железа» ПК и той же NES были настолько непохожи друг на друга, насколько вообще можно себе представить. Игровая консоль на аппаратном уровне оперировала спрайтами (~ перемещающимися объектами, если вы слышали слово «спрайт» только в контексте газировки) и фоном, но имела ограничения на всё подряд: на количество спрайтов вообще, на количество спрайтов в одной строке, на количество цветов в палитре, на количество цветов в одном спрайте — и т.п. Даже размеры спрайтов были ограничены. Огромных боссов для NES-игр часто рисовали, используя слой фона, поэтому битвы с ними в-основном проходили на чёрном фоне.

Но при всех этих ограничениях NES могла выдавать очень плавную игру в стабильных 60 кадрах в секунду (50 FPS в PAL/SECAM-регионах). Все эти Super Mario Bros., Contra, Chip&Dale работали с невероятной скоростью и плавностью. Подобное можно было увидеть только в игровых автоматах, поэтому консоли быстро стали чем-то вроде домашних игровых автоматов.

На ПК, с другой стороны, можно было нарисовать что угодно, с любым количеством доступных цветов (тогда это чаще всего было 256 цветов), однако производительность даже двухмерных игр на ПК оставляла желать лучшего. Стратегии, ролевые игры — это на ПК выглядело достойно, но вот какой-нибудь экшн-платформер выглядел криво, а управление было «ватным». Сравните Super Mario Bros. 1985 года или Contra 1987 года на игровой консоли с Commander Keen 1990 года или Duke Nukem (не 3D, а самым первым) 1991 года на ПК.

Да, в играх на ПК можно увидеть более сложную геометрию, больше цветов, анимированных персонажей, однако с точки зрения восприятия игрового процесса и «играбельности» вообще, NES была далеко впереди. Типичный геймплей на консолях 80-х был ураганным, взрывным, а на ПК — вдумчивым и медлительным.

К слову, в 1988 году уже появилась 16-битная Sega Genesis (Megadrive), а в 1990 году —  Super Nintendo Entertainment System (SNES). И вот тут ПК вообще не мог ничего предложить любителям платформеров и скролл-шутеров. Contra III: The Alien Wars вышла в 1992 году — до выхода значительно менее интересного Duke Nukem II оставался ещё год.

В те времена никто особо не парился на тему эксклюзивов просто потому, что эксклюзивным всё было автоматически. Да, «Принца Персии» (оригинального, а не того, которого помнят школьники) портировали и на «Денди» и на SNES, но это был скорее редкий случай. У 16-битных консолей уже было больше портированных с ПК игр, но основные хиты всё равно создавались для самой консоли.

Короче говоря, для стремительных, резких экшн-игр консоль в конце 80-х и начале 90-х подходила гораздо лучше, чем ПК. Но потом появилась 3D-графика и всё изменилось навсегда.

Начало конца

Нет, не совсем так. 3D-графика не появилась внезапно, она была всё время, с самого момента изобретения графики вообще. Правильнее сказать так — появились популярные 3D-игры. Которые были крутыми сами по себе, а не только потому, что они в 3D. Сначала это был Wolfenstein 3D в 1992 году, а затем и Doom в 1993. Если «вольф» ещё был так себе, то Doom — это было целое событие, а не просто игра.

Естественно, что все разработчики тут же кинулись делать свои клоны Doom. В том числе, на консолях. Одна проблема… консоли ведь работали с двухмерными спрайтами, а для формирования 3D-графики нужны сложные расчёты в реальном времени. Это совсем другая задача, с которой слабые ЦПУ консолей просто не справлялись. С тем же успехом можно было пытаться реализовать 3D-графику с помощью бумажных аппликаций.

В 1994 году появляется Zero Tolerance для Sega Megadrive, и… Нет, в целом игра была неплохая. Но от былой «консольной» производительности не осталось и следа. В узком как щель в танке окошке неспешно отрисовывалось некое подобие трёхмерных стен. Дальность прорисовки была просто смешной, частота кадров — около 15 FPS. По сравнению с прошлогодним Doom это был шаг лет на 5-10 назад.

Тогда же, в 1994 году, компания Sega представляет устройство Sega 32X, которое при том, что подключалось к Sega Genesis, являлось самостоятельной игровой консолью со своими картриджами и своей библиотекой игр. На Sega 32X тут же портируют Doom, а в 1995 выходит порт этой игры для Super Nintendo. И оба они смотрятся и играются… Ужасно — не спасла даже пониженная детализация и рендеринга и уровней вообще, вкупе с уменьшением окна обзора.

Возникла забавная ситуация. Среднестатистический компьютер того времени, который никогда бы не потянул банального Sonic The Hedgehog в 60 FPS, справлялся с Doom гораздо лучше навороченных и дорогих консолей. И вот это время, 1993-1995 год и выход Doom можно считать отправной точкой всей остальной эпохи развития видеоигр. С тех самых времён консоли безуспешно пытаются догнать по уровню производительности топовые ПК, но не могут.

И причина тут вполне очевидна — цена. Когда мы говорим «ПК тянет такую-то игру в 4K и 144 FPS» — мы лукавим. Потому что это не любой, а вполне конкретный ПК, со вполне конкретной конфигурацией, причём, весьма дорогой. Конечно, подобными фразочками любят щеголять юнцы в комментариях на YouTube, но даже этим школьникам приходится потом возвращаться к своим старым GeForce GTX 780M и убеждать себя, что его им пока достаточно, а родителей — что для учёбы остро необходимы 1080 в SLI.

Холивар не новый, как видите
Холивар не новый, как видите

«Так пусть выпускают по-настоящему мощные консоли!», — скажете вы? Выпускали, но вот пытались продавать — не получилось. Лучшая среди себе подобных 3DO (вышла в 1993 году) стоила 700 долларов, при этом внутри у неё был слабый ARM-процессор. И даже она не могла тянуть Doom так, чтобы в него было приятно играть. Для сравнения: NES начинали продавать за 180 долларов, SNES — за 200 долларов, Sega Genesis — за 190 долларов.

В общем, стало понятно, что нужно всё менять — выпускать совсем другие консоли, к чёрту спрайты и 2D-графику, только при этом нужно воплотить всё это дёшево и «малой кровью» для производителя.

В 1994 выходит первая Sony PlayStation за 300 долларов, а в 1996 — Nintendo 64 за 200 долларов. В отличие от предыдущих консолей, количество игр, которые работали на 60 FPS, можно было пересчитать по пальцам. Эксклюзивные игры целились в 30 FPS (25 FPS в PAL/SECAM регионе), а порты с ПК (Doom, Duke Nukem 3D) не могли выдать и этого. И ладно если новоявленному Crash Bandicoot приходилось бегать в 25-30 FPS (в зависимости от региона), а вот Супер Марио пострадал сильнее в сравнении с предыдущими частями.

Из Super Mario 64 не смогли выжать больше 30 FPS, а первая трёхмерная Zelda (Ocarina Of Time) и вовсе работала на 20 FPS. И это был эксклюзив консоли — игры, специально разработанные для неё и вокруг неё! Зато владельцы недорогих компьютеров пару-тройку лет с завистью смотрели на PlayStation — там графика была круче практически за те же деньги. И, кстати, с тех пор по сей день, игровая видеокарта среднего уровня стоит как целая игровая консоль.

Консоли превращаются… в элегантный ПК

Следующее поколение консолей, шестое по счёту, должно было сократить разрыв между консолями и компьютерами, но тут вмешалось два фактора.

Первый – внезапно на арене появился Xbox от Microsoft. Названная изначально, ещё на стадии разработки, DirectXbox, эта игровая консоль была практически один-в-один персональным компьютером на базе переиначенного процессора Intel Pentium III и специальной разработанной совместно с Microsoft видеокарты от NVIDIA.

Материнская плата первого поколения Microsoft Xbox
Материнская плата первого поколения Microsoft Xbox

Кстати говоря, современные консоли Sony и Microsoft и поныне следуют именно такому подходу. Внутри консоли — обычный ПК с обычным жёстким диском на «железе», которое хоть и специально для консоли разработано, но по сути являет собой разновидность «обычной» системы на чипе, как в иных ноутбуках или планшетах.

Тогда же, в шестом поколении, появилась и ещё одна традиция: не важно, какой у консоли процессор, важно, какая видеокарта. От этой традиции Sony пыталась отойти только в PlayStation 3, которую изначально проектировали вообще без видеокарты. Sony зачем-то решила, что ей обязательно нужен «свой» процессор, подговорила Toshiba и IBM, и все вместе они сделали суперпроцессор Cell, который… ну в целом оказался практически никому не нужен, кроме самих Sony, IBM и Toshiba. Sony использовала его в паре своих продуктов, включая PlayStation 3, а из продуктов IBM самое интересное — создание на основе Cell процессора Xenon для… Xbox 360 (в Xenon используются три модифицированных PPE ядра от Cell).

Адская многоядерная архитектура процессора IBM Cell в PlayStation 3
Адская многоядерная архитектура процессора IBM Cell в PlayStation 3

Второй фактор, который оказал серьёзное влияние на рынок консолей — провал GameCube. Это был последний раз, когда Nintendo сделала ставку на производительность и графику. GameCube был очень крутым с технической точки зрения, но имел очень мало игр, продвигался как игрушка для детей (по старой памяти, видимо) и в итоге оказался мало кому нужен. Особенно на фоне «серьёзной» PlayStation 2 для «крутых взрослых дядек».

С того момента Nintendo, смекнув, что одной только графики людям недостаточно, пошла по отдельному пути. Sony и Microsoft же продолжили наращивать мегагерцы.

Консоль должна быть дешёвой

И вновь вернёмся к цене. Консоли практически всегда продавались довольно дёшево по отношению к себестоимости. Производители давно поняли, что главное в консоли — это игры, а навороченный «недокомпьютер» за 800-1000 баксов никому не нужен. Даже если это его реальная и объективная цена.

Современный хороший игровой компьютер стоит не менее 1000 долларов, в среднем можно говорить о 1500 долларах или, если не экономить на всяких там блоках питания, памяти и ёмкости жёстких дисков, о 2000 долларах. Цена не маленькая, но люди платят такую цену потому, что понимают — это универсальная машина. Даже если, на самом деле, они могли купить консоль за 400 долларов для игр и ПК за 400 долларов для всего остального — всё равно, игровой ПК за 1500-2000 долларов будет гораздо мощнее консоли. И не только новые игры будут выглядеть и работать на нём лучше, чем на консолях, но и старые позволят выжать даже то, на что технологии на момент выхода этих игр были ещё не способны.

Цены на консоли
Цены на консоли

А что же консоли? Итак, сегодня есть два пути. Первый — это Sony и Microsoft, второй — Nintendo. Первый путь — это делаем гораздо более мощную консоль, чем раньше, хвастаемся этими графиками прироста производительности на презентациях, а на деле продаём «почти компьютер» за 400 долларов. Сегодня разрабатывать какое-то уникальное железо для консоли — дорого (это отразится на цене — то есть, никто не купит), да и не нужно. Современные видеокарты и так полностью заточены под игры, что тут ещё можно изобрести — не понятно. Опять же, можно было бы просто поставить в консоль более мощное железо, но торговать себе в убыток нет смысла.

Второй путь (Nintendo) — фиг с ней, с производительностью, давайте продавать эмоции и подход «не как у всех». Nintendo Wii имела всего в два раза большую производительность, по сравнению с GameCube, и даже не умела рисовать HD-графику, но продалась гораздо лучше, чем конкурирующие PS3 и Xbox 360. Сенсационный контроллер Wii Remote, много игр для всей семьи, наличие, пусть и слабых, портов популярных игр с других консолей. Семейные люди охотно сметали Wii с полок. Купишь ребёнку PS3 или Xbox 360 — и он будет играть целыми днями в «кровищу и секс с наркотиками», причём один. Купишь Wii — вся семья получит возможность весело проводить время вместе за новым видом развлечений.

Можно долго ругать подход Nintendo, но вот скажите — а что сегодня дают консоли от Microsoft и Sony тому, у кого есть компьютер? Ничего. Сегодняшняя консоль — это такой же компьютер, только без возможности запустить MS Office или Photoshop. Удобство? Про него давно забыли — современные консоли долго качают и устанавливают игры, при этом игры нередко глючат и вылетают, а интерфейсы их онлайн-магазинов ничем не лучше Steam. При этом, подключив ПК к ТВ, включив режим Big Picture в Steam и взяв в руки геймпад, можно получить абсолютно такой же с точки зрения удобства игровой процесс. Разве что, могут быть проблемы с поддержкой геймпада в некоторых играх.

И ладно бы игры на консолях просто выдавали чуть мене качественную графику! Есть и более важная проблема — инпут-лаг (промежуток времени, за который телевизор «пережёвывает» картинку из консоли и выводит её на экран). Многие игры, например, от Bethesda (Fallout 4, Prey) имеют непростительно высокий (долгоий) инпут-лаг на консолях и практически нулевой на ПК. Автор этой статьи играл в Fallout 4 на PS4, Xbox One и ПК, и во всех случаях — на геймпаде, сидя перед телевизором. Итог? На ПК гораздо лучше, да ещё и 60 FPS, если видеокарта тянет.

То есть, какая-нибудь даже очень мощная консоль — вроде Xbox One X — не решает проблем портированных игр. И даже производительности не добавляет, если разработчики того не захотят. Так зачем людям сегодня консоль от Sony или Microsoft, если только не с целью сэкономить на покупке ПК?

Эксклюзивы

Маркетологи нашли ответ — эксклюзивы. Не хотите покупать нашу консоль? А вот в эту игру поиграть хотите? Ага, совсем другое дело.

Вообще говоря, эксклюзивы были всегда. Однако, как мы уже упоминали, в 80-х и начале 90-х они были обусловлены самой архитектурой систем. Все попытки сделать «Супер Марио» для ПК оказывались полным провалом — в эти игры было просто тяжело играть.

Сегодня ситуация совершенно иная. Да, мы понимаем, почему Sony и Nintendo не хотят портировать свои игры куда-то ещё, или почему Microsoft постоянно закупает студии с интересными разработками (где Halo 5 на ПК, а, Microsoft?) — эта «экономика шлагбаума» якобы объясняет, зачем тебе эта «железка».

Однако всё же немного странная идея — купить консоль за 20-30к ради игры в 30 FPS с просадками, которую твой ПК потянул бы и в 144 FPS. Продавая консоли людям с Windows ПК, производители по факту продают снег эскимосам. Просто это не такой снег, как у вас уже есть — он другой, более кинематографичный и обласканный критиками. При том, что всё равно на любой консоли (кроме Nintendo) в топе продаж — именно самый обычный снег. То есть, мультиплатформенные игры.

Так что, да, Nintendo понять ещё можно. Они сделали гибридную консоль, которую можно взять с собой, а можно поставить в док — и тут же играть в то же самое на ТВ. Сама идея такого подключения, разумеется, не нова, но ничего подобного на рынке больше нет. Да, можно играть в ту же Shield TV на той же Nvidia Tegra X1, но игры на Android… увольте. Это не снег, а снегосодержащий продукт какой-то. Он только выглядит как снег.

Что до Sony и Microsoft — им очевидно нужно менять тактику. Microsoft уже отказалась от идеи продвижения консоли эксклюзивами, превращая Xbox в недорогой ПК. Это хорошо, но на Xbox по-прежнему нельзя запустить Microsoft Office. А жаль. Было бы действительно круто иметь возможность купить ПК за 15 000 рублей (цена Xbox One S на распродажах), который и игры тянет и, условно говоря, реферат писать или работать на нём тоже можно. Пусть даже без фотошопа. Пока лишь это игры + крутой медиаплеер — то есть, то, что персональный компьютер покрывает с лихвой, предлагая и что-то дополнительно.

Sony по-прежнему верит в эксклюзивы, однако и эта идея когда-нибудь упрётся в стену. Тем более, эксклюзивы у них нынче слишком одинаковые. Рано или поздно это дойдёт даже до самого упёртого сонибоя и очередная action-adventure от третьего лица с натужной драмой будет вызывать скорее раздражение: «Опять мне продают The Last Of Us за 4к! Сколько можно?!»

Тупик

Но куда дальше двигаться-то? Сделать ещё одну консоль, которая всё равно из-за необходимости продавать её дёшево окажется слабее топового, а через год — и среднего ПК? Придумать новый формат «эксклюзивов», чтобы ПК-геймеры кусали локти? Виртуальная реальность не взлетела. 4K оказалось не так востребовано, как многим казалось, особенно когда в действительности это не 4. Да и вообще, и с VR и с 4K флагманские компьютеры справляются лучше. Может, частоту кадров поднять до 60 FPS наконец? Но с этим успешно справляется и Nintendo, даже имея в распоряжении «железо» мобильного уровня. У них, разве что, Зельда работает в 30 FPS, а львиная доля эксклюзивов щеголяет всё той самой «консольной» резкостью и стремительностью. Пусть и с низким разрешением.

При этом компьютеры продолжают развиваться, и ПК-игры тоже. Подключить геймпад (от той же консоли!) — нет проблем, ну, если есть переходник. И Steam и приложение Xbox поддерживают даже управление геймпадом в меню. При этом, в Steam есть ещё и удобная система возвратов. Не понравилась игра? Просто верни за неё деньги. А на консолях так нельзя.

Microsoft пока заняла выжидательную позицию, придумав Xbox Play Anywhere. Они будто ещё сами не решили, что именно им развивать — ПК-гейминг или консоли. Посидят, посмотрят, как оно дальше будет, и присоединяться к победителю. В любом случае без денег не останутся — у них Windows и Office до сих пор хорошо продаются, особенно в корпоративной среде.

Microsoft пока не определилась
Microsoft пока не определилась

Nintendo окончательно забили на графику и просто делают то, что всегда делали хорошо — игры и «аркадный» опыт, параллельно придумывая всякие интересные и необычные штуки вроде гибридных консолей и совместимых с ними картонных конструкторов. Не нравится? Ну, зато на ПК такого точно нет, и не из-за «экономики шлагбаума».

А что будет делать Sony? Что мы увидим в PlayStation 5? Более мощную PlayStation 4 — и всё? Интересно, будет ли хоть обратная совместимость на этот раз… Будем верить в лучшее.

Автор
Денис Поповкин
Теги
игра игровая приставка видео игровая консоль история техники

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