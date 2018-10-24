Почему все ненавидят «попсовые» игры, но продолжают в них играть

Из каждого «утюга» вещают о какой-то новой игре. Fortnite, PUBG… Казалось бы — ещё год назад о них никто не знал, а сегодня, кого ни спроси, все презирают. Но популярность игр и не думает спадать. Как такое возможно?

1. Популярность как причина ненависти

На самом деле, иногда раздражение вызывает именно сама популярность. Особенно когда эта популярность поддерживается за счёт… Скажем так… Не самой взрослой аудитории, ещё не научившейся себя сдержанно вести. Причём, это касается как обсуждения игры в интернете, так и самой игры, если она сетевая. Какая-нибудь Call Of Duty, к примеру, предполагает использование голосового чата — он значительно повышает эффективность в командных сражениях. Однако вместо конструктивных диалогов о тактике боя чаще всего можно услышать, как тоненькие голоса обсуждают чьих-то мамок, причём, нередко нецензурными словами.



Есть такая проблема

2. Ничего не понятно и никто не объясняет

Другой яркий пример — Minecraft. В этой игре не так-то легко разобраться (в особенности - понять, что нужно или можно делать), и новички ищут информацию, как водится, в интернете. И что они там находят? Многочисленные несвязные видео, озвученные 5-летними детьми на самый дешёвый в мире микрофон. И ладно, если в ролике «Как приручить лошадь?» действительно покажут ответ на этот вопрос, где-нибудь на девятой минуте из десяти. Скорее всего, ролик просто оборвётся на самом неожиданном моменте.

3. Игры одинаковы. На первый взгляд

Сначала было модно ненавидеть PUBG. Потом весь жанр «королевская битва». Но внезапно появившаяся сильно позже PUBG игра Fortnite Battle Royale перетянула одеяло ненависти на себя. Многие новички, по одному разу запустившие PUBG и Fortnite, так и не смогли понять - чем же отличаются эти игры, ну кроме графики. А тут ещё и множество анонсов новых игр в жанре Battle Royale. Может возникнуть ощущение, что у игроделов попросту закончилась фантазия и они делают одно и то же, подглядывая друг у друга все идеи.



Нет, игры не одинаковы

Что ж, такая мысль не так уж далека от истины, разве что, причина не в отсутствии фантазии, а в том, что…

4. Хорошие игры не так уж хорошо продаются

Давайте уж прямо: делать игры — это бизнес. Никто не делает крупные ААА-игры просто ради удовольствия, а «душевная индюшатина» подвергается критике ещё чаще. Если выгоднее выпускать одинаковые (ну почти) игры и встраивать туда микротранзакции - то многие издатели так и будут поступать. Тем более, какая у них альтернатива? Цены на ААА-проекты многие игроки называют завышенными и считают, что такие цены дают полное право на пиратство. Но ладно ещё ААА-игры, даже инди за 300 рублей многим внезапно оказываются не по карману.



Будьте готовы к компромиссу

Причём, люди приходят скачивать игру бесплатно с торрентов и ещё пишут, что им разработчики чего-то не сделали - то русификации, то графики «как в Crysis». Мало того, что игру бесплатно скачали, так ещё и недовольны остались. Знаете, тут у самых замотивированных художников-геймдизайнеров руки опустятся.

5. Люди боятся всего нового

Игры развиваются и, что самое «ужасное», появляются новые тренды и новые игры. Можно до старости умиляться, какими крутыми были первые два Fallout, но они ведь никуда не исчезли, в них по-прежнему можно играть, а новые игры всё-таки нужны. И если все они будут как две капли воды похожи на старые Fallout — то в чём смысл?



Зачем играть во что-то новое, ведь правда?

Автор этой статьи, например, в качестве эксперимента стал выкладывать в интернет свои видео по Minecraft. Озвученные спокойным взрослым голосом, с конструктивными мыслями. И многие комментаторы признались, что ранее обходили игру стороной, а тут, посмотрев видео, решили попробовать — и им даже понравилось. Оказывается, они ненавидели ту игру, в которую даже не играли. И раздражала их не сама игра, а тот самый «хайп» вокруг неё, ну и ещё малолетняя аудитория.

6. Вы часто проигрываете

А вот сейчас кому-то может стать немножко больно. Легко начать ненавидеть игру, в которой ты постоянно проигрываешь. Это касается как сетевых игр (Fortnite и PUBG тут как нельзя лучше подходят), так и одиночных — вроде той же Dark Souls, сам факт прохождения которой уже многое говорит о силе воли игрока. Особенно обидно, когда после проигрыша тебя в голосовом чате высмеивают те самые школьники, которые и таблицу умножения до сих пор не выучили и жизни не видели.



Добро пожаловать в сетевые шутеры

Однако проигрыш — плохая причина ненавидеть. То, что игра не даётся сразу, это же хорошо, разве нет? Пока одиночные игры становятся всё проще, настоящее испытание по-прежнему поджидает в онлайне — поджидает тех, кто готов его принять. Тем, кто не готов, остаётся лишь тихо (или громко?) ненавидеть более успешных игроков.

7. Так принято в интернете

Главное заблуждение — мерять популярность какого-то мнения по отзывам в интернете. Это, в данном случае, касается обеих сторон — и тех, кто играет, и тех, кто пишет гневные отзывы. Возьмите любое популярное видео (не важно даже — об игре или нет) — обратите внимание на количество просмотров, количество лайков-дизлайков, и количество комментариев. Как правило, последнее составляет около 1% от первого. Согласитесь, судить о чём бы то ни было по 1% мнений — некорректно. Тем более, и среди этих комментариев будут совершенно разные — подчас прямо противоположные. Даже лайки в этом смысле более показательны, хотя и их редко бывает выше 20% от количества просмотров.



Когда вы критикуете непривычные игры, вы выглядите, как рекламщик игры «Дока 2»

То же можно сказать об отзывах в магазинах игр — например, в Steam. Там доля написавших отзыв и даже просто поставивших оценку может быть ещё ниже.

А за что вообще ненавидеть игры?

Как мы уже выяснили, единого ответа на вопрос нет — он зависит от игры. Но давайте не будем уподобляться невеждам, ведь, на самом деле, многие игры действительно есть за что ненавидеть. Например, тот же PUBG — за жуткие лаги, неоправданно высокие требования к производительности, дисбаланс в игровом процессе, и нежелание разработчиков всё это менять. Поначалу игра затягивает своей идеей, но рано или поздно технические проблемы окончательно всё портят, и игроки уходят в Fortnite.



Графика - не главное?

Fortnite уже можно ненавидеть за то, что строительство до сих пор не могут вывести в отдельный режим. Ну или придумать режим без строительства. Вместо этого игроков пичкают сезонами и новыми «танцами», от которых школьники просто в восторге. Или где, например, новые карты? Так и будем на одной и той же играть, пока в жанре не появится новый лидер?

Call Of Duty достоин ненависти за тот самый дефицит идей. С момента выхода Black Ops II (2012 год) ничего настолько же приличного так и не вышло. А сейчас нас и вовсе ждёт упор на сетевые режимы (с юнцами в чате). Где нормальный сингл? Где военная драма, которая и сделала серию столь известной?



Помянем сингл

Overwatch вызывает раздражение из-за маскарада. Да, игра, с одной стороны, грамотно развивает идеи Team Fortress, однако сколько можно плодить нелепых персонажей только ради того, чтобы геймеры не забывали об игре? Это, впрочем, проблема ещё и любого файтинга.



Overwatch сегодня

Но почему игры популярны несмотря на ненависть?

И всё равно получается, как в анекдоте про ёжиков и кактус. Игры ненавидят, но в них играют. Иногда даже те же самые люди. Почему?

Если вы заметили, кроме Minecraft все упомянутые игры имеют сетевой режим. На сегодняшний день именно онлайн является тем, что удерживает игроков в одной игре долгое время. Раньше (во времена тех же Fallout) игры долго жили благодаря многократному их прохождению, однако сегодня уже всё по-другому — и не в последнюю очередь потому, что игры стали доступнее. Даже если у геймера дома есть только одна игровая консоль (или только ПК) — ему всё равно всегда будет во что поиграть, а большинство одиночных игр так и останутся не пройденными.

Поэтому тут два фактора. С одной стороны, издатели понимают, что удерживать геймеров нужно онлайном — и они активнее всего рекламируют эти режимы, постоянно обновляя игру и громко крича о каждом обновлении. Та же GTA V жива уже 5 лет — и до сих пор в неё играют многие. Но не в сюжетный режим, а в GTA Online.

Второй момент — в онлайне действительно интереснее. Выше сложность, т.к. играешь против живых людей, которые с каждой игрой становятся опытнее. Больше различных событий — та же Sea Of Thieves, которую поначалу многие обругали за недостаток контента, до сих пор собирает немало онлайн-игроков, которые прекрасно понимают, зачем зашли в игру: не ради контента, а ради историй, которые непредсказуемо рождаются благодаря столкновениям с реальными и незнакомыми игроками (последнее тоже важно — создать целый флот из одних только друзей нельзя).

И даже сезоны в Fortnite меняют не только внешний вид карты, но и добавляют что-то в геймплей, меняют привычки игроков.

Получается замкнутый круг. Чтобы стать успешным в онлайн-игре — нужно много играть. Если много играешь и тебе нравится, то продолжаешь — особенно когда стал опытным и научился выигрывать. А чтобы не надоедало однообразие - разработчики «кормят» обновлениями, подчас даже нелепыми и ненужными, но свою функцию (удержание игроков) выполняющими.

А ненависть — это то, на что в данном случае издателям смысла обращать и нет, если только цифры «живого» онлайна высокие. Мало ли кто там что пишет в интернете.