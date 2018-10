«Игромир»: куда катится главная игровая выставка в России?

Писать: «Игромир уже не тот» можно было и 5 лет назад, хотя действительно от года к году выставка теряет и в качестве, и в количестве. Правда, к количеству людей это не относится – с этим проблем нет, даже наоборот. Билеты на «Игромир 2018» раскупили уже за несколько дней до его начала. Но что же могли найти посетители на этой выставке?

PlayStation

Мы были расстроены, когда не увидели среди стендов PlayStation. В компании говорят, что все основные релизы уже вышли, а следующие будут не скоро, поэтому и делать отдельный стенд смысла, вроде как, не было. Впрочем, Days Gone, ближайший релиз, ожидается уже 22 февраля 2019 года, то есть, геймплей показать уже очень даже реально. Так что, возможно, отсутствие стенда намекает или на финансовые трудности в компании, или на то, что (с её точки зрения) в России покупать игры будут вяло.

Тем не менее, на традиционном месте открытого синего стенда PlayStation красовался не менее закрытый оранжево-чёрный стенд Call Of Duty Black Ops IIII, который брендировали небольшими надписями PlayStation 4 Pro. Вообще, упоминания лидирующей консоли были то тут, то там, на стенде разных игр. Например, был большой стенд с Fortnite и PS4, VR-зона с Ace Combat 7.

О последнем – подробнее. Игра выйдет в январе для PlayStation 4, Xbox One и чуть позже – для ПК, но VR-вариант появится только PS VR. Мы поиграли в демо-версию, и… Знаете, всё-таки странная это мысль — оставить эксклюзивность VR именно для PlayStation.

Мы надеемся, что издатель, Namco Bandai, передумает. Потому что, хоть PS VR и один из самых доступных шлемов виртуальной реальности, но слабый потенциал PlayStation 4 (особенно базовой, но и PS4 Pro тоже) не позволяют реализовать достойную графику. И вот, когда ты играешь в игру на самой консоли в Full-HD или 1440p, а потом надеваешь шлем – то разница как между двумя поколениями консолей: как с PS4 пересесть на PS3. По сути, даже возможностей Xbox One X мало для такого VR, в котором игрок перестанет ощущать серьёзную разницу между графикой на ТВ и в шлеме. Тут, увы, только ПК.

Xbox

Кстати, стенд Xbox One, в отличие от PlayStation, напротив, «вырос» в размерах. Возможно, этому способствовал недавний громкий выход – Forza Horizon 4 и грядущая через полгода Ori And The Will Of Wisps.

Первая часть Ori хотя и была высоко оценена практически всеми критиками, особо популярной среди игроков не стала. Мы надеемся, что продолжение это изменит – ведь игра действительно достойная. По сути, это, на данный момент, лучший двухмерный платформер-метроидвания. При всём уважении к Hollow Knight.

Также стенд Xbox Onе стал пристанищем для новой игры от From Software – Sekiro. Желающих поиграть было довольно много, хотя, по сути, поиграть предлагалось в содержание уже виденного на Е3 2018 трейлера. Но живой игровой процесс – это всегда лучше, чем просто видеоряд.

Поклонники франшизы Kingdom Hears могли поиграть в демо-версию третьей части там же, у Xbox. Но больше всего места было отведено под Forza Horizon 4, в которой особенно интересно было покататься в игровом кресле с рулём.

Nintendo

Внезапно оказалось, что у Nintendo – один из самых больших стендов на выставке. Не по размеру, а по количеству представленных игр. Причём, самих консолей тоже было предостаточно.

Правда, 3DS мы на стенде не нашли. Видимо, компания всё же её плавно «сливает», продвигая новую Switch. Здесь же, на стенде Nintendo, можно было поиграть и в FIFA 19, и в Dark Souls (скоро выйдет на Switch), и Diablo 3 – релиз, который мы ждём с нетерпением ещё с момента появления Switch на рынке. Как и Dark Souls, впрочем, тоже. К слову, играется Diablo прекрасно — производительность держится на честных 60 FPS и не падает даже в сложных сценах.

Также Nintendo традиционно привезла и свой фирменный магазин — «Мир Нинтендо». Там можно было приобрести многие игры и аксессуары, и сами консоли (Switch и New 2DS XL) со скидкой. Правда, самые выгодные скидки касались игр для Wii U — консоли, которая «умерла» не успев стать популярной. Жаль только, что саму Wii U при этом не продавали.

Остальные

Ubisoft показала большой и красивый стенд с Assassin’s Creed Odyssey и The Division 2. Игры о прошлом и будущем символично дополняли друг друга и гармонировали даже архитектурно – каждая со своей стороны.

В обе части стенда стояли огромные очереди, даже стенд Hitman 2 поблизости не пользовался такой популярностью.

У Namco Bandai можно было пощупать грядущую Soul Calibur VI и Ace Combat 7 (уже без VR). Причём, игровых мест под Soul Calibur отвели прилично, но всё равно очередь была.

Самый крупный (по габаритам) стенд выставки, Blizzard, традиционно развлекал школьников различными конкурсами с утешительными призами, а с обратной стороны можно было провести время за игрой в Hearthstone.

Самые интересные активности были, как ни странно, на стендах «железячников». У Acer Predator победитель конкурса (главный приз - новый игровой ноутбук Predator Helios 300) под одобрительные крики толпы разбил вдребезги свой старый лэптоп — действо происходило в особой прозрачной камере.

А у Lenovo свежесобранная команда пожилых российских геймеров обыграла шведов из Silver Snipers, тоже состоящей из одних пенсионеров. В общем, то, что гейминг становится уделом всех, а не только маргинальных школьников — это хорошо. Правда, основные посетители «Игромира» — по-прежнему люди довольно молодые.



Команда Lenovo Silver Snipers

Comic Con

Уже несколько лет половина всей выставки (2 зала из 4) занимает Comic Con, который всё больше отвоёвывает внимание посетителей. Во-первых, потому, что разных активностей и приглашённых звёзд там больше. Во-вторых, там действительно можно было что-то купить: майки, наклейки, комиксы, фигурки, автографы известных блогеров и т.п. Да и косплееры ходили, в основном, по залам Comic Con.

Для тех, кто ни разу не был на выставке — Comic Con создан по лекалам ежегодного одноимённого мероприятия, проходящего в Сан-Диего. Помимо, собственно, комиксов, которые у нас не так уж и популярны, на Comic Con презентуются новые фильмы, приглашаются известные актёры, ну и в целом демонстрируются «достижения» современной поп-культуры.

Чего на Игромире не хватало

Мы искали-искали, но так и не нашли никакого упоминания об играх Bethesda, RockStar и Avalanche Studios. Напомним, «на носу» Fallout 76, Red Dead Redemption 2 и, чуть попозже, Just Cause 4. И это, между прочим, одни из самых ожидаемых игр года! Также мы нигде не видели EA с её Battlefield V, которая должна выйти уже через месяц.

Что совсем уж странно – на внушительном стенде Ubisoft мы не нашли Starlink: Battle For Atlas, выход которой намечен уже на 16 октября. Собственно, по данной игре вообще мало что известно и почти всё, что мы видели, это пререндеренные трейлеры. Как-то это вызывает опасения.

Итого

Почему мы говорим, что «Игромир» становится меньше? Да потому, что всё больше крупных компаний его начинают игнорировать. И не какие-нибудь аутсайдеры, а законодатели индустрии. И даже Nintendo, по их словам, выставляется именно на Comic Con, а не на «Игромире», хотя это разделение на две выставки — всего лишь формальность: билеты единые, переход «бесшовный».

Да и стендов становится всё меньше. Не только крупных, но и мелких - ещё недавно многие наши коллеги из других изданий ставили собственные уголки на «Игромире», а сегодня таких мини-стендов — единицы.

Уже давно понятно, что сам по себе «Игромир» ничего не меняет ни в игровой индустрии вообще (это было бы чересчур круто), ни в русскоязычном её отсеке. А каких-то крупных эксклюзивных анонсов здесь вообще не осталось (впрочем, тут и Е3 понемногу сдаёт позиции).

Тем не менее, именно как выставка «Игромир» по-прежнему работает: можно посмотреть, что из игр нового вышло, и поиграть перед покупкой. Ну и, конечно, никуда не делись толпы косплеерш с такими приятными для глаз обычного школьника формами.