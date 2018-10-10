Самые ожидаемые игры конца 2018 года

Денис Поповкин, 

До конца года осталось чуть меньше трёх месяцев. Мы уже получили Forza Horizon 4, Shadow Of The Tomb Raider и Spider-Man — поиграть есть во что, но всё это нужно поскорее пройти, ведь, впереди у нас ещё 5 игр, поиграть в которые нужно просто обязательно.

Soulcalibur VI

Кто: Project Soul/Namco Bandai

Где: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Когда: 19 октября

Что это: файтинг с оружием в фентезийном сеттинге

SoulCalibur 6
SoulCalibur 6

Уже совсем скоро выйдет продолжение именитой серии «драк» с оружием — Soulcalibur. Серия славится зрелищными, динамичными боями и яркими героями, среди которых теперь появится Геральт из Ривии (для тех, кто не интересуется играми — протагонист серии ролевых игр «Ведьмак» и романов польского писателя Анджея Сапковского).

Как принято в файтингах, Геральт придёт в игру вместе со своей локацией - замком Каэр Морхен. Учитывая популярность игры «Ведьмак 3», появление Геральта в стороннем проекте было просто вопросом времени. Но здесь его вообще вынесли на обложку игры — так что ещё не известно, кто кого «продаёт»: Soulcalibur Геральта или наоборот.

Сама игра сосредоточится на состязательных боях - как онлайн, так и офлайн (за одной консолью). Сюжета ждать не стоит — даже если он и будет, то «проходной». А ещё примечательно, что SC VI — это первое пришествие серии Soulcalibur на ПК.

Но есть и не очень хорошие новости. С файтингами в последнее время происходят странные метаморфозы: не становясь заметно красивее (за исключением Mortal Kombat — там всё в порядке с графикой), они начинают требовать всё больше ресурсов «железа». Демо-версия показала, что даже на про-консолях (PS4 Pro и Xbox One X) есть некоторые сложности с поддержанием игры без рывков. При этом, сравнивая SC VI и SC V, не так-то просто заметить технический прогресс. Более того — отдельные модели персонажей с определённых ракурсов выглядят лучше в старой части.

SoulCalibur 6
SoulCalibur 6

Разве что, за игровой процесс можно быть спокойным. Демо-версия показала, что с ним всё хорошо.

Red Dead Redemption 2

Кто: RockStar

Где: PlayStation 4, Xbox One

Когда: 26 октября

Что это: приключенческий экшн в открытом мире, действие которого происходит в эпоху Дикого Запада

Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2 

Поскольку выход RDR2 состоится уже вот-вот, ожидание становится особенно невыносимым. Тем более, что журналисты, которые ознакомились с игрой, наперебой рассказывают, какая она необычная, проработанная и реалистичная. Мол, даже, тестикулы у коней сжимаются на холоде, уж простите за такие подробности.

Тем не менее, если бы игру разрабатывала какая-нибудь Ubisoft, то все эти детали вызывали бы скорее скепсис. Мол, компания просто напихала в игру побольше всякого разного, чтобы угодить всем, и в итоге получается очередная шаблонная сырая поделка.

Но тут речь о RockStar. Не то, чтобы у них совсем нет набивших оскомину шаблонов, но они умеют их правильно преподносить. Да и «душевный сюжет» у них присутствует почти всегда. В конце концов, первая часть Red Dead Redemption получила и высокие оценки (95 на Метакритике), и приличные продажи (около 13 млн копий по всему миру). То же можно сказать и о предыдущей игре рокстаров, GTA V. Так что, от RDR2 ждут ничего иного, как шедевра, и многие готовы заочно отдать ей титул «игра года». И всё же будьте хладнокровны — где ожидания выше, там разочарований больше. Даже при том, что трейлеры и превью от коллег всё-таки обнадёживают.

Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2

В RDR2 мы снова играем за, скажем так, не вполне законопослушного человека, для которого главная задача — выжить. Из новшеств — разработчики обещают онлайн-режим, про который пока совсем ничего не известно. Как бы не получилась очередная GTA Online.

Fallout 76

Кто: Bethesda

Где: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Когда: 14 ноября

Что это: многопользовательская ролевая игра в сеттинге постапокалипсиса

Fallout 76
Fallout 76

Выхода Fallout 76 ждут многие. Ждут и… боятся. Очень смешанные ощущения - не в последнюю очередь, потому, что и предыдущая игра серии — Fallout 4 — была очень спорной. И ещё потому, что тут нам обещают что-то вроде MMO вместо привычных одиночных кампаний. Но ведь всё это не означает, что игра получится обязательно плохой, правда?

В конце концов, даже Fallout 4 сложно назвать таким уж плохим. Просто он не совсем Fallout, хотя, по большей части, главный недостаток игры – персонаж Престон Гарви и невозможность с ним как-нибудь расправиться.

Но в Fallout 76 нам обещают больше свободы. И строительство. И взаимодействие с другими игроками - социальное, боевое, любое.

Fallout 76
Fallout 76

Игровой процесс на презентациях смотрится отлично, Тодд Говард (глава студии) рассказывает, какая крутая игра нас всех ждёт, но… сомнения остаются. Ранее Bethesda выпустила ММО The Elder Scrolls Online — по вселенной игр The Elder Scrolls. Учитывая, что Fallout в её руках превратился в этакую TES, но про последствия ядерной войны, можно ожидать от Fallout 76 чего-то похожего на TESO, но со строительством баз.

Just Cause 4

Кто: Avalanche Studios/Square Enix

Где: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Когда: 4 декабря

Что это: экшн-песочница с упором на взрывы, этакая «GTA про наёмника»

Just Cause 4
Just Cause 4

Вот какая игра точно не должна разочаровать - так это Just Cause 4. До сих пор многие спорят, какая часть была лучше — вторая или третья, однако и те, и другие сходятся во мнении, что обе они — хорошие. Хотя первую Just Cause уже мало кто помнит.

Тем не менее, кадры геймплея намекают на то, что сбудется мечта многих фанатов серии: графика как в Just Cause 3 и даже лучше, но при этом в масштабах и с плотностью мира Just Cause 2. Да, и во второй, и в третьей части размер мира был примерно одинаковым — 1000 квадратных километров, однако именно плотность поселений, персонажей, различных квестов и заданий во второй части не в пример выше, чем в третьей, которая оказалась вообще довольно короткой игрой.

Как бы то ни было, разработчики не заявляли о планах как-то менять игровой процесс или, ещё того хуже, перезапускать серию. А значит нас ждёт всё тот же безбашенный боевик про наёмника Рико Родригеса, где самый основной элемент геймплея - взрывы. Сюжет, говорите? Да, можно и к сюжету перейти, как только на карте не останется ни единого взрывающегося объекта.

Just Cause 4
Just Cause 4

Кстати, нам уже показали антагониста этой части - это Габриэла Моралес. В отличие от предыдущих карикатурных диктаторов, она — весьма симпатичная (да и вообще, раньше в игре было мало женских персонажей, тем более на главных ролях), хотя её мотивы до конца пока не ясны. Лишь бы игра не стала слишком серьёзной. Чего тут точно не нужно - так это нытья в стиле Джей Бласковица из Wolfenstein II.

Габриела Моралес в Just Cause 4
Габриела Моралес в Just Cause 4

Super Smash Bros. Ultimate

Кто: Nintendo

Где: Nintendo Switch

Когда: 7 декабря

Что это: файтинг с персонажами вселенных Nintendo, Sega, Capcom и других

Super Smash Bros. Ultimate
Super Smash Bros. Ultimate

Начали с файтинга, файтингом и закончим. Этой игрой Nintendo уже все уши прожужжала - настолько, что даже ярые фанаты Nintendo стали закрывать уши при малейшем упоминании игры. Тем не менее, почти никто из них не сомневается, что новая часть Super Smash Bros. получится отличной. Возможно, в том числе потому, сколько внимания уделяют ей команда разработчиков и сам издатель.

Причём, специально под выход игры Nintendo сделала возможным использование геймпадов GameCube с Nintendo Switch при помощи специального переходника. Сложно сказать, почему фанатам Smash Bros. нравится именно этот геймпад - возможно, это связано с тем, что доселе лучшая часть серии выходила именно на GameCube.

Персонажей на этот раз будет больше, чем когда-либо, что, впрочем, логично. Помимо обилия новых героев (например, Саймон Бельмонт из Castlevania или босс Ридли из серии Metroid), в игру вернётся Солид Снейк, протагонист Metal Gear Solid.

Среди прочих файтингов, серия Smash Bros. выделяется специфическими правилами, которые частично позаимствованы из сумо. Да, в той же Soulcalibur для победы над врагом достаточно скинуть его с арены, однако в Smash Bros. это единственное и главное условие, тогда как получаемый персонажами урон лишь увеличивает шансы на вылет. Также в игре большое количество предметов-усилителей на поле боя, а приёмы бойцов сильно различаются — похожих практически нет. При этом, каждый герой использует те приёмы, которые характерны для него и в основной игре, из которой он пришёл в Smash Bros: Мегамен, к примеру, вооружён своим фирменным бластером, а Линк — мечом.

Определённо, Super Smash Bros. Ultimate будет крупнейшим релизом для Nintendo Switch в 2018 году.

Super Smash Bros. Ultimate
Super Smash Bros. Ultimate

Автор
Денис Поповкин
Теги
игра видео компьютерная игра Red Dead Redemption 2 SoulCalibur Super Smash Bros. SoulCalibur 6

Комментарии

Материалы по теме

6 удивительных фактов о космосе

21 сентября

iPhone XS — это попса и дёшево. Взгляните на самые дорогие смартфоны в истории человечества

27 сентября

Безумие с улучшенной графикой — Ubisoft выпустила ремастер-версию Far Cry 3

30 мая

Больше, чем вы вспомните по фильмам: 7 возможных причин конца света

19 сентября

Вам не показалось, раньше было лучше! Старые технологии, которые снова воскресли

2 октября

Взгляните, во что вы будете играть в ближайшие полтора года: самые ожидаемые анонсы E3 2018

9 июня
Загрузка...
Из рубрикиИгры
«Игромир»: куда катится главная игровая выставка в России?
Обзор FIFA 19: ещё проще для новичка, ещё сложнее для профи
Почему игры на картриджах и дисках вымерли и больше не вернутся

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 106
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 100
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 94
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 83
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60