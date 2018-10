Самые ожидаемые игры конца 2018 года

До конца года осталось чуть меньше трёх месяцев. Мы уже получили Forza Horizon 4, Shadow Of The Tomb Raider и Spider-Man — поиграть есть во что, но всё это нужно поскорее пройти, ведь, впереди у нас ещё 5 игр, поиграть в которые нужно просто обязательно.

Soulcalibur VI

Кто: Project Soul/Namco Bandai

Где: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Когда: 19 октября

Что это: файтинг с оружием в фентезийном сеттинге



SoulCalibur 6

Уже совсем скоро выйдет продолжение именитой серии «драк» с оружием — Soulcalibur. Серия славится зрелищными, динамичными боями и яркими героями, среди которых теперь появится Геральт из Ривии (для тех, кто не интересуется играми — протагонист серии ролевых игр «Ведьмак» и романов польского писателя Анджея Сапковского).

Как принято в файтингах, Геральт придёт в игру вместе со своей локацией - замком Каэр Морхен. Учитывая популярность игры «Ведьмак 3», появление Геральта в стороннем проекте было просто вопросом времени. Но здесь его вообще вынесли на обложку игры — так что ещё не известно, кто кого «продаёт»: Soulcalibur Геральта или наоборот.

Сама игра сосредоточится на состязательных боях - как онлайн, так и офлайн (за одной консолью). Сюжета ждать не стоит — даже если он и будет, то «проходной». А ещё примечательно, что SC VI — это первое пришествие серии Soulcalibur на ПК.

Но есть и не очень хорошие новости. С файтингами в последнее время происходят странные метаморфозы: не становясь заметно красивее (за исключением Mortal Kombat — там всё в порядке с графикой), они начинают требовать всё больше ресурсов «железа». Демо-версия показала, что даже на про-консолях (PS4 Pro и Xbox One X) есть некоторые сложности с поддержанием игры без рывков. При этом, сравнивая SC VI и SC V, не так-то просто заметить технический прогресс. Более того — отдельные модели персонажей с определённых ракурсов выглядят лучше в старой части.



SoulCalibur 6

Разве что, за игровой процесс можно быть спокойным. Демо-версия показала, что с ним всё хорошо.

Red Dead Redemption 2

Кто: RockStar

Где: PlayStation 4, Xbox One

Когда: 26 октября

Что это: приключенческий экшн в открытом мире, действие которого происходит в эпоху Дикого Запада



Red Dead Redemption 2

Поскольку выход RDR2 состоится уже вот-вот, ожидание становится особенно невыносимым. Тем более, что журналисты, которые ознакомились с игрой, наперебой рассказывают, какая она необычная, проработанная и реалистичная. Мол, даже, тестикулы у коней сжимаются на холоде, уж простите за такие подробности.

Тем не менее, если бы игру разрабатывала какая-нибудь Ubisoft, то все эти детали вызывали бы скорее скепсис. Мол, компания просто напихала в игру побольше всякого разного, чтобы угодить всем, и в итоге получается очередная шаблонная сырая поделка.

Но тут речь о RockStar. Не то, чтобы у них совсем нет набивших оскомину шаблонов, но они умеют их правильно преподносить. Да и «душевный сюжет» у них присутствует почти всегда. В конце концов, первая часть Red Dead Redemption получила и высокие оценки (95 на Метакритике), и приличные продажи (около 13 млн копий по всему миру). То же можно сказать и о предыдущей игре рокстаров, GTA V. Так что, от RDR2 ждут ничего иного, как шедевра, и многие готовы заочно отдать ей титул «игра года». И всё же будьте хладнокровны — где ожидания выше, там разочарований больше. Даже при том, что трейлеры и превью от коллег всё-таки обнадёживают.



Red Dead Redemption 2

В RDR2 мы снова играем за, скажем так, не вполне законопослушного человека, для которого главная задача — выжить. Из новшеств — разработчики обещают онлайн-режим, про который пока совсем ничего не известно. Как бы не получилась очередная GTA Online.

Fallout 76

Кто: Bethesda

Где: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Когда: 14 ноября

Что это: многопользовательская ролевая игра в сеттинге постапокалипсиса



Fallout 76

Выхода Fallout 76 ждут многие. Ждут и… боятся. Очень смешанные ощущения - не в последнюю очередь, потому, что и предыдущая игра серии — Fallout 4 — была очень спорной. И ещё потому, что тут нам обещают что-то вроде MMO вместо привычных одиночных кампаний. Но ведь всё это не означает, что игра получится обязательно плохой, правда?

В конце концов, даже Fallout 4 сложно назвать таким уж плохим. Просто он не совсем Fallout, хотя, по большей части, главный недостаток игры – персонаж Престон Гарви и невозможность с ним как-нибудь расправиться.

Но в Fallout 76 нам обещают больше свободы. И строительство. И взаимодействие с другими игроками - социальное, боевое, любое.



Fallout 76

Игровой процесс на презентациях смотрится отлично, Тодд Говард (глава студии) рассказывает, какая крутая игра нас всех ждёт, но… сомнения остаются. Ранее Bethesda выпустила ММО The Elder Scrolls Online — по вселенной игр The Elder Scrolls. Учитывая, что Fallout в её руках превратился в этакую TES, но про последствия ядерной войны, можно ожидать от Fallout 76 чего-то похожего на TESO, но со строительством баз.

Just Cause 4

Кто: Avalanche Studios/Square Enix

Где: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Когда: 4 декабря

Что это: экшн-песочница с упором на взрывы, этакая «GTA про наёмника»



Just Cause 4

Вот какая игра точно не должна разочаровать - так это Just Cause 4. До сих пор многие спорят, какая часть была лучше — вторая или третья, однако и те, и другие сходятся во мнении, что обе они — хорошие. Хотя первую Just Cause уже мало кто помнит.

Тем не менее, кадры геймплея намекают на то, что сбудется мечта многих фанатов серии: графика как в Just Cause 3 и даже лучше, но при этом в масштабах и с плотностью мира Just Cause 2. Да, и во второй, и в третьей части размер мира был примерно одинаковым — 1000 квадратных километров, однако именно плотность поселений, персонажей, различных квестов и заданий во второй части не в пример выше, чем в третьей, которая оказалась вообще довольно короткой игрой.

Как бы то ни было, разработчики не заявляли о планах как-то менять игровой процесс или, ещё того хуже, перезапускать серию. А значит нас ждёт всё тот же безбашенный боевик про наёмника Рико Родригеса, где самый основной элемент геймплея - взрывы. Сюжет, говорите? Да, можно и к сюжету перейти, как только на карте не останется ни единого взрывающегося объекта.



Just Cause 4

Кстати, нам уже показали антагониста этой части - это Габриэла Моралес. В отличие от предыдущих карикатурных диктаторов, она — весьма симпатичная (да и вообще, раньше в игре было мало женских персонажей, тем более на главных ролях), хотя её мотивы до конца пока не ясны. Лишь бы игра не стала слишком серьёзной. Чего тут точно не нужно - так это нытья в стиле Джей Бласковица из Wolfenstein II.



Габриела Моралес в Just Cause 4

Super Smash Bros. Ultimate

Кто: Nintendo

Где: Nintendo Switch

Когда: 7 декабря

Что это: файтинг с персонажами вселенных Nintendo, Sega, Capcom и других



Super Smash Bros. Ultimate

Начали с файтинга, файтингом и закончим. Этой игрой Nintendo уже все уши прожужжала - настолько, что даже ярые фанаты Nintendo стали закрывать уши при малейшем упоминании игры. Тем не менее, почти никто из них не сомневается, что новая часть Super Smash Bros. получится отличной. Возможно, в том числе потому, сколько внимания уделяют ей команда разработчиков и сам издатель.

Причём, специально под выход игры Nintendo сделала возможным использование геймпадов GameCube с Nintendo Switch при помощи специального переходника. Сложно сказать, почему фанатам Smash Bros. нравится именно этот геймпад - возможно, это связано с тем, что доселе лучшая часть серии выходила именно на GameCube.

Персонажей на этот раз будет больше, чем когда-либо, что, впрочем, логично. Помимо обилия новых героев (например, Саймон Бельмонт из Castlevania или босс Ридли из серии Metroid), в игру вернётся Солид Снейк, протагонист Metal Gear Solid.

Среди прочих файтингов, серия Smash Bros. выделяется специфическими правилами, которые частично позаимствованы из сумо. Да, в той же Soulcalibur для победы над врагом достаточно скинуть его с арены, однако в Smash Bros. это единственное и главное условие, тогда как получаемый персонажами урон лишь увеличивает шансы на вылет. Также в игре большое количество предметов-усилителей на поле боя, а приёмы бойцов сильно различаются — похожих практически нет. При этом, каждый герой использует те приёмы, которые характерны для него и в основной игре, из которой он пришёл в Smash Bros: Мегамен, к примеру, вооружён своим фирменным бластером, а Линк — мечом.

Определённо, Super Smash Bros. Ultimate будет крупнейшим релизом для Nintendo Switch в 2018 году.



Super Smash Bros. Ultimate