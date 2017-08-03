Самые дорогие игровые приставки

Сергей Калашников, 

Не жалуйтесь, что игровые консоли стоят дорого. Были времена, когда за них просили куда больше. Наш топ самых дорогих консолей с учетом инфляции расскажет вам, на какие жертвы шли геймеры недалекого прошлого, чтобы завладеть заветной коробчонкой.

Panasonic 3DO (1993)

  • Оригинальная цена: $700
  • Цена с учетом инфляции: $1160 

1993 год, весь мир играет на Sega Mega Drive и Super Nintendo, в России в разгаре эпоха «Денди». Тогда на рынке появляется мега-стильная, навороченная, как «Трансформер» Майкла Бэя, могучая, как Геракл в исполнении Кевина Сорбо, и притягательная, как очи красавицы в юности, 32-битная приставка Panasonic 3DO. В чем-то она, оснащенная CD-приводом и с парочкой суперхитов-эксклюзивов (сериал Need for Speed зародился именно на этой платформе, между прочим), опередила свое время. Тем не менее, консоль не сумела завоевать рынок и с треском провалилась. Не в последнюю очереь, думается, из-за высочайшей цены. 

Neo-Geo (1991)

  • Оригинальная цена: $649
  • Цена с учетом инфляции: $1147

SNK выпустила свою консоль для избранных в 1991. Стоила она 649 долларов, что, с учетом инфляции, выливается в баснословные 1142 доллара. А потом родителям чад предлагалось покупать картриджи по 200 баксов за штуку (каково, покупать игры по 12 000 рублей?). Желающих почти не нашлось. 

Philips CD-i (1991)

  • Оригинальная цена: $700
  • Цена с учетом инфляции: $1230

Philips — компания, безусловно, хорошая, и спрос на ее продукцию присутствует. Но когда в 1991 она решила вдруг выйти на рынок игровых консолей, выпустив CD-i за 700 баксов, очередей у магазинов не наблюдалось. Всех напугал сумасшедший ценник и кошмарный набор игр. Да, для CD-i были выпущены самые жуткие игры серии The Legend of Zelda в истории. Зато коллекционнеры за ними ведут нынче настоящую охоту. 

Sega Saturn (1995)

  • Оригинальная цена: $399
  • Цена с учетом инфляции: $630

Замечательная, стильная, очень взрослая Sega Saturn, которая, к тому же, обладала некоторыми техническими преимуществами перед PlayStation, первое время, несмотря на высокую цену (PS стоила на сотню баксов дешевле), конкурировала с детищем Sony. Но эта борьба довольно быстро сошла на нет, Sega занялась разработкой Dreamcast.

PlayStation 3 (2006)

  • Оригинальная цена: $499/S599
  • Цена с учетом инфляции: $600/$715

Последняя по-настоящему консольная приставка от Sony с оригинальной архитектурой, интересными техническими решениями не из мира PC. Высокая цена во многом объяснялась технической сложностью системы. Вероятно, из-за дороговизны PlayStation 3 начинала путь в хвосте Xbox 360. 

Intellivision (1980)

  • Оригинальная цена: $299
  • Цена с учетом инфляции: $870

Дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Intellivision — приставка из Мезозойской эры игровой индустрии, жертва игрового апокалипсиса 1983 года, когда с рынка ушли все топовые на тот момент платформодержатели (Atari, Caleco). 

Atari 2600 (1979)

  • Оригинальная цена: $199
  • Цена с учетом инфляции: $790

Первая успешная (с тиражом более 40 000 000 экземпляров) игровая приставка на картриджах в истории. Слава ее была велика, пока в 1983 году не случился кризис игровой индустрии, подкосивший всех главных платформодержателей тех времен. 

Собственно остальные консоли слишком дорогими уже не назовешь, разве что Xbox One на запуске обходился в 500 долларов. Ниже публикуем сводную таблицу с ценниками приставок.

Автор
Сергей Калашников
Теги
игровые приставки топ

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