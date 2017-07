10 самых умных игр

Самые умные, самые взрослые игры, которые поднимают серьезные вопросы, изучают человеческую природу, дают ответы (или не дают, но заставляют подумать) на основополагающие вопросы. Игры, которые мы можем буквально читать вместо хороших книг.

The Last of Us Remastered

Самая взрослая игра от Naughty Dog (прости, Uncharted 4) в наилучшей версии для PlayStation 4 с еще более мощным и умным дополнением Left Behind в комплекте. Настолько правдоподобных женских персонажей подростков в виртуальных мирах мы еще не видели. И те темы, которые поднимаются в The Last of Us, для видеоигр чрезвычайно редки.

Catherine

История о взрослении, становлении и ответственности, чувствах, любви и влюбленности. А еще о том, как влечение может превратить жизнь человека в ад. Catherine — одна из самых умных и противоречивых игр, полноценное видеоигровое искусство.

Firewatch

История об одиночестве, переосмыслении и завышенных надеждах. «Что делать, когда все вокруг рушится, как остаться самим собой?» — «Оказаться наедине со своими мыслями» — считает главный герой. Однако от себя не убежишь.

Limbo

Одна из немногих игр со вторым дном, глубоким вторым дном. Медитативное повествование, размытый сюжет и замечательный, неповторимый стиль. Нет, эта история в форме платформера по сути является олицетворением человеческих страданий.

The Last Express

Книжный, гениальный сценарий, аристократический визуальный ряд; The Last Express, несмотря на свой возраст, остается никогда не стареющей классикой квестового жанра и одной из его вершин.

ICO

Самая умная игра для PlayStation 2 с центральными темами одиночества и защиты любимых. Пугающая (особенно после крутого сюжетного поворота) история, рассказанная без слов.

Red Dead Redemption

Red Dead Redemption — не только эмоциональная, но и предельно честная игра, в которой все взаправду. Разработчики не стали пытаться скрыть жестокость реального мира. Посыл, можно сказать, жуткий: как бы вы ни старались, обстоятельства всегда могут оказаться выше вас.

Journey

Journey исследует человеческую природу и тягу к саморазрушению. Кроме того, эта замечательная игра дает понять, что мы не всегда одни, даже в тот момент, когда кажется, что нас все покинули.

Portal 2

Одна из самых умных игр для ПК с точки зрения игрового процесса. Идеальный геймдизайн существует. И Portal 2 — как раз знаковые пример такового. А еще это интересная история, однако все не так просто, в нее нужно вникать.

Planescape: Torment

Самая книжная ролевая игра из всех существующих. Самая разнообразная (ее действительно можно пройти никого не убивая), с множеством слоев, глубокая, как океан. Она готова забрать вас полностью, поглотить без остатка, как хороший роман.