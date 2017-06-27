Huawei представила фитнес-браслет Honor Band 3

На пресс-мероприятии в Берлине, посвященном международному запуску смартфона Honor 9, компания Huawei также представила фитнес-браслет Honor Band 3.





По словам производителя, браслет Honor Band 3 может измерять пульс, отслеживать фазы сна и вести дневники тренировок, помогая пользователям оставаться в хорошей физической форме.





Гаджет имеет защиту от воды до глубины 50 м и будет доступен в оранжевом, синем и черном цветах. Цена в европейских странах составит 69 евро. В России его продажи начнутся 20 июля, цена пока не уточныется.