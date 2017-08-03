Альфа-Банк выпустил фитнес-браслет с платежными возможностями

Альфа-Банк объявил о выпуске совестно с сетью фитнес-клубов Raketa.Fit фитнес браслета, способного выполнять платежные функции. Как отмечает пресс-служба банка, это первый в России платежный фитнес-браслет.


Браслет обеспечивает доступ во все клубы сети Raketa.Fit, а также заменяет обычную банковскую карту, позволяя расплачиваться гаджетом в любых местах, где работает система MasterCard PayPass. Как утверждают разработчики, при создании браслета они не использовали готовые решения и каждая его деталь была придумана, произведена и протестирована специально для фитнес-клуба.

Браслет остался легким, его вес составляет 7 граммов. Кроме того, он устойчив к передам температуры от +30 до -30, влаге, воде и другим механическим и тепловым воздействиям, в том числе выдерживает посещение солярия.

В планах Raketa.Fit и Альфа-Банка разработать специальное бонусное предложение для клиентов сети на линейку спортивных товаров и специального питания, за покупку которых с помощью фитнес-гаджета посетителям сети будут начисляться бонусы.

Источник
Альфа-Банк
Теги
фитнес-браслет спорт фитнес альфа-банк MasterCard PayPass

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