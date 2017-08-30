Samsung представила фитнес-браслет Gear Fit 2 Pro с защитой от воды

Компания Samsung Electronics представила к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, новый фитнес-браслет Gear Fit 2 Pro. Он представляет собой улучшенную версию прошлогоднего Gear Fit 2 на базе платформы Tizen. Самым значимым изменением станет защита от воды уровня 5 ATM, что обеспечивает возможность погружения на глубину до 50 метров.


У предшественника защита идет на уровне IP68, что не позволяет только краткое взаимодействие с водой, но не длительное погружение. Gear Fit 2 Pro поддерживает тренировки по плаванию и синхронизацию с приложением Speedo On для пловцов. Еще одно новшество — поддержка музыкального сервиса Spotify в оффлайн-режиме.


Фитнес-браслет Gear Fit 2 Pro оснащается 1,5-дюймовым изогнутым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 216 х 432 пикселя, 512 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 200 мАч. Предусмотрена поддержка Bluetooth 4.2, Wi-Fi (802.11 b/g/n), GPS, ГЛОНАСС и Beidou. Ремешок браслета получил застежку-пряжку как у часов, это больше подходит для энергичных тренировок, чем застежка Gear Fit 2. Ориентировочные цены и сроки выпуска пока не объявлены.


Источник
Samsung
Теги
Samsung Tizen IFA 2017 Samsung Gear Fit 2 Pro фитнес-браслеты

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