Garmin представила спортивные часы Vivoactive 3 с платежными возможностями

К открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Garmin представила спортивные часы Vivoactive 3 со встроенными спортивными приложениями, платежной функцией, пульсометром и GPS.





Это первая модель спортивных смарт-часов Garmin с платежной функцией Garmin Pay. Система базируется на платформе FitPay, использует NFC и поддерживает карты Visa и Mastercard.





Часы получили более 15 предзагруженных спортивных приложений, они включают йогу, кардио- и силовые тренировки, бег, плавание, гольф и многое другое. Также часы предлагают интерфейс Side Swipe для правшей и левшей.





Часы получили постоянно включенный цветной 1,2-дюймовый дисплей Garmin Chroma с разрешением 240 х 240 пикселей. Они водонепроницаемы и подходят для тренировки во время дождя или снега.

Garmin Vivoactive 3 предлагаются по цене 299,99 и 329,99 доллара США, в зависимости от оформления.