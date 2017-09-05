Garmin представила спортивные часы Vivoactive 3 с платежными возможностями

К открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Garmin представила спортивные часы Vivoactive 3 со встроенными спортивными приложениями, платежной функцией, пульсометром и GPS.


Это первая модель спортивных смарт-часов Garmin с платежной функцией Garmin Pay. Система базируется на платформе FitPay, использует NFC и поддерживает карты Visa и Mastercard.


Часы получили более 15 предзагруженных спортивных приложений, они включают йогу, кардио- и силовые тренировки, бег, плавание, гольф и многое другое. Также часы предлагают интерфейс Side Swipe для правшей и левшей.


Часы получили постоянно включенный цветной 1,2-дюймовый дисплей Garmin Chroma с разрешением 240 х 240 пикселей. Они водонепроницаемы и подходят для тренировки во время дождя или снега.

Garmin Vivoactive 3 предлагаются по цене 299,99 и 329,99 доллара США, в зависимости от оформления.

Источник
Garmin
Теги
смарт-часы спорт часы IFA 2017 Garmin

Комментарии

Материалы по теме

ASUS ROG Strix GL702ZC: насколько быстр первый восьмиядерный ноутбук

4 сентября

Garmin выпустила люксовые умные часы Fenix Chronos

26 августа 2016

IFA 2017: Samsung показывает Galaxy Note 8 и втайне готовит к выпуску Galaxy S9 и новые Galaxy A (2018)

3 сентября

IFA 2017: Первое знакомство с Moto X4. Претендент на звание лучшего смартфона среднего класса

3 сентября

Lenovo представила джедайский комплект дополненной реальности Star Wars: Jedi challenges

1 сентября

LG V30 представлен официально

31 августа
Из рубрикиФитнес и здоровье
Samsung представила фитнес-браслет Gear Fit 2 Pro с защитой от воды
Samsung представила смарт-часы Gear Sport
Fitbit представила свои первые смарт-часы

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 187
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 111
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 95
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 56
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 53
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 42