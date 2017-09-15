Объявлена российская цена фитнес-браслета Huawei Band 2 Pro с GPS-модулем

Компания Huawei сообщила о скором начале продаж в России фитнес-браслета Band 2 Pro. Браслет защищен от воды и предоставляет возможность погружения на глубину до 50 метров, поддерживает функции геопозиционирования, отслеживания сердечного ритма, физических нагрузок и сна.


Изначально Huawei Band 2 Pro был анонсирован в июле 2017 года. Для России он предлагается в черном и красном цветах. Продажи начнутся 21 сентября по рекомендованной розничной цене 3 990 рублей.


Браслет получил черно-белый PMOLED дисплей размером 22,38×5,58 мм (диагональ 0,91 дюйма) с разрешением 128 х 32 пикселя. Для позиционирования, считывания параметров и отслеживания активности Huawei Band 2 Pro имеет модуль GPS, 3-осевой акселерометр, кардиотахометр и инфракрасный датчик.

Браслет оснащен литий-ионной батареей емкостью 100 мАч. Заявленное время автономной работы достигает 21 день. Huawei Band 2 Pro совместим со смартфонами, работающими под управлением Android версии 4.4 и новее и iOS версии 8.0 и новее. Для синхронизации поддерживается Bluetooth версией 4.2.

Источник
Huawei
Теги
Россия Huawei фитнес-браслет

Комментарии

Материалы по теме

Huawei Honor 9 Premium прибывает в Россию

18 августа

Huawei выпускает планшет MediaPad T2 7.0 Pro в России

11 июля 2016

Huawei начала продажи голубого Honor 9 в России

7 сентября

Huawei обещает скорый выпуск смартфона Honor 8 в России

19 августа 2016

Huawei представила MediaPad T1 10.0 LTE в России

25 февраля 2015

Huawei представила черный Honor 9 в России

8 августа
Из рубрикиФитнес и здоровье
Samsung начала продажи Gear Fit 2 Pro и Gear VR
Garmin представила спортивные часы Vivoactive 3 с платежными возможностями
Samsung представила фитнес-браслет Gear Fit 2 Pro с защитой от воды

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 197
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 125
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 100
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 65
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 53
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43