Фитнес-браслет Samsung Gear Fit2 Pro не получил заявленной поддержки iPhone

Во время анонса нового фитнес-браслета Gear Fit2 Pro, компания Samsung заявила для него возможность работы как со смартфонами на базе Android, так и iOS. Однако пользователи iPhone столкнулись с тем, что не могут подключить браслет к своему смартфону.





Как следует из ответов модераторов на официальном форме Samsung, проблема заключается в том, что необходимое приложение Samsung все еще проходит одобрение специалистов Apple и еще не вышло в магазине приложений App Store. Интересно, что через некоторе время Samsung удалила ответы модератора и некоторые дополнительные сообщения на данную тему.

Официальные продажи Samsung Gear Fit2 Pro в России стартовали на прошлой неделе. Он доступен по рекомендованной розничной цене 12 990 рублей. Изначально гаджет был представлен на выставке IFA 2017, которая прошла с 1 по 6 сентября в Берлине. Он представляет собой улучшенную версию прошлогоднего Gear Fit 2 на базе платформы Tizen. Самым значимым изменением станет защита от воды уровня 5 ATM, что обеспечивает возможность погружения на глубину до 50 метров.