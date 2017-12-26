Фитнес-браслет Garmin Vivofit 4 проработает год без смены батареек

Компания Garmin представила новый фитнес-браслет Vivofit 4. Это доступный трекер с цветным дисплеем и заявленным временем автономной работы в один год.





Vivofit 4 приходит на смену Vivofit 3 и стоит на 20 долларов США дешевле, рекомендованная розничная цена составила 80 долларов. Еще за 20 долларов можно получить сменные ремешки. Продажи стартуют эксклюзивно в онлайн-магазине Amazon с сегодняшнего дня.

Дисплей постоянно включен, разрешение составляет 88 x 88 пикселей, поддерживается отображение 8 цветов. Он показывает такую информацию, как погода, оповещения, активность пользователи и так далее. Питание производится от батареек форм-фактора SR43.

Гаджет позволяет отслеживать шаги, дистанцию и сожженые калории, а также фазы сна и ставится дневная цель по шагам. Устройство можно использовать в душе и во время плавания. У него не предусмотрено встроенного пульсомера.