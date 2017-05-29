Китайцы показали смартфон ASUS с двойной камерой и аккумулятором на 4020 мАч

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон от компании ASUS, пока еще не представленный официально.







Судя по фото и документации TENAA,смартфон ASUS с маркировкой X00KD получил сканер отпечатков пальцев, двойную основную камеру с модулями 13 Мп и 8 Мп. Он оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,25 ГГц, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 4020 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS, FM-радио, есть 3,5-мм разъем для наушников. Размеры составляют :144,26 x 71,26 x 9,1 мм, а вес — 160 граммов.