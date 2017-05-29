Безрамочный Nubia показался на фото

Китайские источники опубликовали замазанные фото таинственного безрамочного смартфона Nubia, который пока не был представлен официально. Кроме того, сама ZTE опубликовала тизер, показывающий схематично смартфон с тонкими рамками вокруг дисплея.







Как ожидается, ZTE представит 1 июня новый смартфон в Китае. Однако, им вероятнее всего станет Nubia Z17, у которого экран занимает меньшую площадь передней панели, чем на фото и тизере. Есть небольшая вероятность, что главной новинкой 1 июня станет загадочный безрамочный смартфон.





Что касается Nubia Z17, то ему слухи пророчат мощную флагманскую начинку, включая процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 или даже 8 ГБ оперативной памяти, а также технологию быстрой зарядки Qualcomm’s Quick Charge 4.0 и защиту от воздействия воды.



