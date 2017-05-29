Смартфон ASUS ZenFone AR выйдет в продажу в июне

Компания Google на недавней конференции для разработчиков Google I/O 2017 уже упомянула, что смартфон ASUS ZenFone AR станет доступен летом 2017 года. Теперь глава ASUS уточнил дальнейшие подробности.


Журналистам ресурса Engadget удалось получить комментарий Джерри Шэня, исполнительного директора ASUS, сразу после пресс-конференции компании к открытию выставки Computex 2017, которая пройдет с 30 мая по 3 июня в Тайбэе. Итак, ASUS ZenFone AR планируют выпустить в Тайване в середине июня, в США старт продаж намечен на конец июня или начало июля.

Напомним, он был представлен на январской выставке CES 2017 и тогда сообщалось о выходе в продажу во втором квартале 2017 года. По словам производителя, это первый в мире смартфон с технологиями Tango и Daydream одновременно. Кроме того, он одним из первых смартфонов получает 8 ГБ оперативной памяти. Технология Tango включает набор сенсоров и ПО компьютерного видения от Google, позволяющая взаимодействовать с дополненной реальностью, включая игры, приложения и навигацию в помещениях. В прошлом году в продажу вышел первый и до этого момента единственный смартфон с Tango — Lenovo Phab 2 Pro. Daydream представляет собой платформу виртуальной реальности для смартфонов.

ASUS ZenFone AR оснащается 5,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4, 8-мегапиксельной фронтальной и 23-мегапиксельнной основной камерами, сканером отпечатков пальцев. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 821 с тактовой частотой 2,3 ГГц и графикой Adreno 530, 6 или 8 ГБ оперативной и 32, 64, 128 или 256 ГБ (UFS 2.0) встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч и быстрой зарядкой Quick Charge 3.0. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Zen UI 3.0.

Источник
Engadget
Теги
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