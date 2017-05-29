Ранние рендеры LG V30 намекают на второй дисплей-слайдер

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через свой аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал подборку ранних рендеров готовящегося к выпуску смартфона LG V30, также известного под кодовым названием Project Joan.



Как показывают рендеры, смартфон может не просто унаследовать вспомогательный дисплей, а получить новый форм-факторе — в виде вертикального слайдера с вспомогательным дисплеем, выдвигающимся вниз. Да, как в кнопочных телефонах-слайдерах выдвигалась клавиатура. Как отмечает источник, это ранние макеты и неизвестны, продолжил ли производитель развивать проект в этом направлении или же пошел другим путем. Также на рендерах можно заметить металлический корпус и двойную основную камеру.


Согласно более ранним утечкам, LG V30 станет первым флагманом LG, перешедшим на OLED-дисплей. Анонс LG V30 ожидается в последнюю неделю августа к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.


Источник
Evan Blass
Теги
смартфон ANDROID LG LG V30

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