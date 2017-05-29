МегаФон представил новые тарифы «Включайся!» с безлимитом в соцсетях и мессенджерах
Оператор МегаФон представил полностью новые тарифы серии «Включайся!». Они пришли на смену тарифной линейке «Всё включено», которая теперь закрыта для подключения.
В новых тарифных планах по умолчанию включен безлимитный доступ к для социальным сетям, мессенджерам и видеохостингам. Чем выше абонентская плата — тем больше в составе тарифа сервисов, которые не расходуют общий пакет гигабайт.
|
Тарифы МегаФон «Включайся!» (Московский регион)
|
Тариф
|
Абонентская плата (месяц)
|
Минуты
|
SMS
|
Трафик
|
Безлимитные сервисы
|
«Пиши»
|
350 руб.
|
350
|
200
|
2 ГБ
|
WhatsApp, Viber, eMotion
|
«Слушай»
|
500 руб.
|
250
|
нет
|
6 ГБ
|
WhatsApp, Viber, eMotion, VKontakte Music BOOM, Яндекс.Музыка, МегаФон.ТВ, Zvooq
|
«Говори»
|
500 руб.
|
600
|
нет
|
3 ГБ
|
WhatsApp, Viber
|
«Общайся»
|
600 руб.
|
500
|
нет
|
12 ГБ
|
WhatsApp, Viber, eMotion, МегаФон.ТВ, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook
|
«Смотри»
|
950 руб.
|
1200
|
нет
|
16 ГБ
|
WhatsApp, Viber, eMotion, МегаФон.ТВ, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, YouTube
|
«Премиум»
|
3000 руб.
|
5000
|
безлимит
|
20 ГБ
|
Всё вышеперечисленные (20 ГБ трафика на YouTube, RuTube и Vimeo)
Всего для подключения доступно шесть тарифов с абонентской платой от 350 до 3000 рублей в месяц (в Москве и области): «Пиши», «Слушай», «Говори», «Общайся», «Смотри» и «Премиум». Представители компании утверждают, что в линейке «Включайся!» есть варианты как для любителей голосовой связи, так и для тех, кому в первую очередь важно количество включенного в тариф трафика. При этом МегаФон исключил пакет SMS из всех тарифов, кроме наиболее доступного «Пиши» — взамен оператор предлагает подключать безлимитный пакет сообщений за 50 рублей в месяц. За раздачу интернета со смартфона ("tethering", использование смартфона в качестве модема) также будет брать дополнительную плату.
Расширить количество включенных в состав тарифа соцсетей МегаФон предлагает с помощью опций. Льготная тарификация доступна для ВКонтакте, Одноклассников, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Instagram, YouTube, Vimeo, Vkontakte Music BOOM, Яндекс.Музыки и с Zvooq.
Тарифные опции для новой линейки
Новые тарифы вступают в силу с июня 2017 года. Напомним, что тарифная линейка МегаФона впервые изменила название и принципы тарификации с 2012 года, когда оператор впервые представил тарифные планы серии «Всё включено».
|
Архивные тарифы МегаФон «Всё включено» (май 2017 г., Московский регион)
|
Тариф
|
Абонентская плата (месяц)
|
Минуты
|
SMS
|
Трафик
|
Всё включено S+
|
400 руб.
|
400
|
200
|
2 ГБ
|
Всё включено M
|
500 руб.
|
500
|
400
|
5 ГБ
|
Всё включено M+
|
600 руб.
|
500
|
300
|
10 ГБ
|
Всё включено L
|
900 руб.
|
1100
|
1000
|
7 ГБ
|
Всё включено XL
|
1400 руб.
|
2500
|
2000
|
10 ГБ
|
Всё включено VIP
|
2700 руб.
|
5000
|
5000
|
20 ГБ