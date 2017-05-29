МегаФон представил новые тарифы «Включайся!» с безлимитом в соцсетях и мессенджерах

Оператор МегаФон представил полностью новые тарифы серии «Включайся!». Они пришли на смену тарифной линейке «Всё включено», которая теперь закрыта для подключения.

В новых тарифных планах по умолчанию включен безлимитный доступ к для социальным сетям, мессенджерам и видеохостингам. Чем выше абонентская плата — тем больше в составе тарифа сервисов, которые не расходуют общий пакет гигабайт.



Тарифы МегаФон «Включайся!»

Тарифы МегаФон «Включайся!» (Московский регион) Тариф Абонентская плата (месяц) Минуты SMS Трафик Безлимитные сервисы «Пиши» 350 руб. 350 200 2 ГБ WhatsApp, Viber, eMotion «Слушай» 500 руб. 250 нет 6 ГБ WhatsApp, Viber, eMotion, VKontakte Music BOOM, Яндекс.Музыка, МегаФон.ТВ, Zvooq «Говори» 500 руб. 600 нет 3 ГБ WhatsApp, Viber «Общайся» 600 руб. 500 нет 12 ГБ WhatsApp, Viber, eMotion, МегаФон.ТВ, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook «Смотри» 950 руб. 1200 нет 16 ГБ WhatsApp, Viber, eMotion, МегаФон.ТВ, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, YouTube «Премиум» 3000 руб. 5000 безлимит 20 ГБ Всё вышеперечисленные (20 ГБ трафика на YouTube, RuTube и Vimeo)

Всего для подключения доступно шесть тарифов с абонентской платой от 350 до 3000 рублей в месяц (в Москве и области): «Пиши», «Слушай», «Говори», «Общайся», «Смотри» и «Премиум». Представители компании утверждают, что в линейке «Включайся!» есть варианты как для любителей голосовой связи, так и для тех, кому в первую очередь важно количество включенного в тариф трафика. При этом МегаФон исключил пакет SMS из всех тарифов, кроме наиболее доступного «Пиши» — взамен оператор предлагает подключать безлимитный пакет сообщений за 50 рублей в месяц. За раздачу интернета со смартфона ("tethering", использование смартфона в качестве модема) также будет брать дополнительную плату.

Расширить количество включенных в состав тарифа соцсетей МегаФон предлагает с помощью опций. Льготная тарификация доступна для ВКонтакте, Одноклассников, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Instagram, YouTube, Vimeo, Vkontakte Music BOOM, Яндекс.Музыки и с Zvooq.



Тарифные опции для новой линейки

Новые тарифы вступают в силу с июня 2017 года. Напомним, что тарифная линейка МегаФона впервые изменила название и принципы тарификации с 2012 года, когда оператор впервые представил тарифные планы серии «Всё включено».