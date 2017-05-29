МегаФон представил новые тарифы «Включайся!» с безлимитом в соцсетях и мессенджерах

Оператор МегаФон представил полностью новые тарифы серии «Включайся!». Они пришли на смену тарифной линейке «Всё включено», которая теперь закрыта для подключения.

В новых тарифных планах по умолчанию включен безлимитный доступ к для социальным сетям, мессенджерам и видеохостингам. Чем выше абонентская плата — тем больше в составе тарифа сервисов, которые не расходуют общий пакет гигабайт.

Тарифы МегаФон «Включайся!»
Тарифы МегаФон «Включайся!»

Тарифы МегаФон «Включайся!» (Московский регион)

Тариф

Абонентская плата (месяц)

Минуты

SMS

Трафик

Безлимитные сервисы

«Пиши»

350 руб.

350

200

2 ГБ

WhatsApp, Viber, eMotion

«Слушай»

500 руб.

250

нет

6 ГБ

WhatsApp, Viber, eMotion, VKontakte Music BOOM, Яндекс.Музыка, МегаФон.ТВ, Zvooq

«Говори»

500 руб.

600

нет

3 ГБ

WhatsApp, Viber

«Общайся»

600 руб.

500

нет

12 ГБ

WhatsApp, Viber, eMotion, МегаФон.ТВ, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook

«Смотри»

950 руб.

1200

нет

16 ГБ

WhatsApp, Viber, eMotion, МегаФон.ТВ, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, YouTube

«Премиум»

3000 руб.

5000

безлимит

20 ГБ

Всё вышеперечисленные (20 ГБ трафика на YouTube, RuTube и Vimeo)

Всего для подключения доступно шесть тарифов с абонентской платой от 350 до 3000 рублей в месяц (в Москве и области): «Пиши», «Слушай», «Говори», «Общайся», «Смотри» и «Премиум». Представители компании утверждают, что в линейке «Включайся!» есть варианты как для любителей голосовой связи, так и для тех, кому в первую очередь важно количество включенного в тариф трафика. При этом МегаФон исключил пакет SMS из всех тарифов, кроме наиболее доступного «Пиши» — взамен оператор предлагает подключать безлимитный пакет сообщений за 50 рублей в месяц. За раздачу интернета со смартфона ("tethering", использование смартфона в качестве модема) также будет брать дополнительную плату.

Расширить количество включенных в состав тарифа соцсетей МегаФон предлагает с помощью опций. Льготная тарификация доступна для ВКонтакте, Одноклассников, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Instagram, YouTube, Vimeo, Vkontakte Music BOOM, Яндекс.Музыки и с Zvooq.

Тарифные опции для новой линейки
Тарифные опции для новой линейки

Новые тарифы вступают в силу с июня 2017 года. Напомним, что тарифная линейка МегаФона впервые изменила название и принципы тарификации с 2012 года, когда оператор впервые представил тарифные планы серии «Всё включено».

Архивные тарифы МегаФон «Всё включено» (май 2017 г., Московский регион)

Тариф

Абонентская плата (месяц)

Минуты

SMS

Трафик

Всё включено S+

400 руб.

400

200

2 ГБ

Всё включено M

500 руб.

500

400

5 ГБ

Всё включено M+

600 руб.

500

300

10 ГБ

Всё включено L

900 руб.

1100

1000

7 ГБ

Всё включено XL

1400 руб.

2500

2000

10 ГБ

Всё включено VIP

2700 руб.

5000

5000

20 ГБ
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оператор мегафон сотовая связь

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